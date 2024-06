Emmanuel Macron a appelé mercredi au rassemblement des "bonnes volontés" pour dire "non aux extrêmes", lançant trois jours après la dissolution de l'Assemblée nationale une "bataille des valeurs" en vue des législatives anticipées. Le 13H a écouté la conférence de presse avec des électeurs, des militants, des agriculteurs pour recueillir leurs réactions.

Emmanuel Macron a lancé un appel au rassemblement contre les "extrêmes" mercredi en vue des législatives anticipées, tout en assumant une part de "responsabilité" dans la montée du Rassemblement national. Le 13H a recueilli des réactions de Français de différents milieux.

Tout d'abord, dans un café à Agen (Lot-et-Garonne), où deux clientes sont les seules à écouter le chef de l'État. L'une a voté pour le Parti socialiste, l'autre pour le Rassemblement national. "Une coalition serait une bonne chose pour éviter les extrêmes", déclare la première. "Moi, je préférerais qu'il y ait une cohabitation Jordan Bardela et Monsieur Macron", lance la seconde dans le reportage en tête de cet article.

Au siège du Rassemblement national, l'écoute attentive et l'avis très critique pour la porte-parole Laure Lavalette : "C'est lunaire, c'est honteux", glisse-t-elle à son collègue. "Il sort complètement de son rôle de président de la République", note-t-elle. À gauche aussi, le président a du mal à convaincre. Malgré ses critiques envers la France insoumise, ces militants socialistes du Tarn assument cette alliance : Macron "était le rempart contre le Front National. Le résultat, on l'a aujourd'hui et le remport n'a pas été très efficace", déclare l'un d'eux.

Pour le moment, c'est le silence Jérôme Bayle, agriculteur

Très occupés sur leurs exploitations, ces agriculteurs ont tout de même pris le temps d'écouter en partie Emmanuel Macron. Jérôme Bayle, sollicité par TF1, regrette que l'Agriculture n'ait pas été évoquée. "Pour l'instant, c'est le silence", déclare-t-il. "Mais il ne faut pas qu'il se trompe. L'Agriculture est un monde important et influent", dit-il.

Sa parole sur l'agriculture est d'autant plus attendu, que l'examen de la loi d'orientation agricole est suspendu au moins jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.