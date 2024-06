Les principaux partis ont publié ou précisé leur programme économique pour les législatives. Tous, ou presque, envisagent de changer la fiscalité. TF1 se penche sur l'impact de ces mesures, si elles étaient appliquées, avec François Lenglet.

Le constat est sans appel : notre dette publique augmente chaque année. La Cour des comptes préconise 50 milliards d'euros d'économies en trois ans. Pourtant, les promesses de campagne des trois principaux blocs briguant une majorité à l’issue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains s'annoncent coûteuses. Alors, où trouver de l'argent ?

C’est l’objet du "Demandez le programme" de ce lundi 17 juin, la rubrique du JT de 20H de TF1 consacrée au décryptage des propositions des candidats, que vous pouvez voir ou revoir dans la vidéo en tête de cet article.

Nouveau Front populaire

À gauche, le programme est simple : aux riches de payer, grâce à une réforme de l'impôt sur le revenu censée rapporter 50 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu compte cinq tranches. Avec le Front populaire, ce serait quatorze. Concrètement, si vous gagnez jusqu'à 4.000 euros nets par mois, vous seriez gagnant. Et perdant si c'est plus.

L’analyse de François Lenglet, le spécialiste économie de TF1-LCI : "Si la France est seule à taxer les riches, ça ne peut pas marcher. Parce que quand vous prenez un marteau et que vous le mettez au-dessus de quelqu’un, il y a peu de chances qu’il reste en dessous et qu’il attende tranquillement. Il va développer des stratégies d’évitement."

Rassemblement national

Au RN, on a aussi des ambitions coûteuses : baisser la TVA sur l’électricité, le gaz, les carburants… Soit une perte de recettes évaluée à 24 milliards d’euros par an. Pour financer tout cela, une mesure phare : la lutte contre la fraude fiscale. Selon les calculs du parti de Jordan Bardella, lutter contre la fraude à la TVA pourrait rapporter 15 milliards d'euros par an, tandis que pour la fraude aux aides sociales, ce serait jusqu'à 25 milliards d'euros par an.

L’analyse de François Lenglet : "La masse d’argent sur laquelle compte le Rassemblement national n’est pas très crédible. À moins de mettre un contrôleur derrière chaque citoyen, ce qui serait très coûteux, on ne récupérera probablement pas autant d’argent qu’ils le pensent."

Renaissance

Du côté du camp présidentiel, on a aussi dégainé les promesses de campagne et le carnet de chèques. Pour remplir les caisses, l’une des pistes consiste à taxer les superprofits des géants de l’énergie. Le président de la République a aussi laissé la porte ouverte à une hausse des impôts, sans que l’on sache exactement dans quelles proportions, donc si cela suffirait.

L’analyse de François Lenglet : "On imagine qu’il s’agirait plutôt d’ajustements, c’est-à-dire des impôts très localisés. Donc il va encore falloir compter sur le déficit public..."

Il est enfin à noter que Les Républicains n’ont, eux, pas encore dévoilé de programme officiel. Mais sur la table, il y a déjà, sans surprise, la baisse des dépenses publiques.