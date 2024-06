Le président des Républicains a été chaudement accueilli au QG parisien du parti ce mardi 11 juin. Une poignée de membres de l’Union des étudiants juifs de France l’ont interpellé. "Ce qu’il a fait aujourd’hui, c’est une trahison de l’héritage de ce parti", a réagi le président de l’UEJF au micro de Paul Larrouturou.

Ils s’étaient donné rendez-vous en milieu d’après-midi. Dans leurs mains, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "De Gaulle n'est pas Le Pen", "Non à l'alliance avec le RN" ou encore "N'enterrez pas la Résistance". Une dizaine de membres de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) se sont rendus devant le siège des Républicains pour protester contre la volonté d’Éric Ciotti de s’allier au Rassemblement national en vue des élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet.

Nous ne lui pardonnerons pas Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF

Le président des Républicains, qui sortait du bâtiment à ce moment pour gagner l'Assemblée nationale voisine, a été accueilli par des cris "Vous faites honte à l'histoire de votre parti", "honte à la compromission", "honte à Ciotti", "vive la République !" de la part des militants. "Si le parti Les Républicains s’allie au Rassemblement national n’aura plus rien de républicain. Ce qu’il a fait aujourd’hui, par sa déclaration, c’est évidemment une trahison de l’héritage de ce parti. Les Républicains, c’est le parti de De Gaulle", a rappelé le président de l’UEJF Samuel Lejoyeux au micro de Paul Larrouturou.

Devant la presse, il a expliqué que cette action visait à "dénoncer les chimères" du RN qui représente "un danger existentiel pour les français juifs". "En annonçant une volonté de s'allier avec le RN, très clairement Éric Ciotti lui fait un cadeau extraordinaire dans sa tentative de dédiabolisation", a-t-il affirmé en assurant : "Nous ne lui pardonnerons pas".

"On a l'impression que chaque jour une digue supplémentaire saute, c'est insupportable", a ajouté le président de l'UEJF qui avait déjà, la veille, organisé un rassemblement devant le siège des écologistes pour dénoncer toute alliance à gauche avec La France insoumise. Mardi matin, Crif et UEJF avaient fait partie des institutions juives ayant dénoncé l'appel à des candidatures uniques à gauche pour les législatives, y voyant une "honte" et un "accord infâme" avec LFI qu'elles accusent d'antisémitisme.