Emmanuel Macron a appelé ses compatriotes à aller voter dimanche pour les élections européennes. "Je me bats pour convaincre le maximum de nos compatriotes d'aller voter et d'aider la France à être plus forte en Europe et d'aider l'Europe à être plus forte pour protéger la France", a-t-il déclaré, ciblant encore et toujours l'extrême droite. Le président de la République a refusé de dire si les résultats, qui devraient placer largement en tête le Rassemblement national, auraient des conséquences nationales.

À trois jours des élections européennes, sa prise de parole sur le sujet ce jeudi soir sur TF1 et France 2 faisait polémique. Mais après avoir évoqué les commémorations des 80 ans du débarquement, l'envoi de Mirage 2000-5 et la formation de 4500 soldats ukrainiens ainsi que la reconnaissance de l'Etat palestinien, Emmanuel Macron ne pouvait pas faire l'impasse sur le scrutin de ce dimanche 9 juin. "Pourquoi je pense que c'est mon rôle d'intervenir aujourd'hui, indépendamment du fait que nous sommes un jour particulier qui le justifie ?", a débuté le chef de l'État. "D'abord, car je vois les niveaux d'abstention qu'il y a partout en Europe, mais aussi en France, qu'on nous prédit."

À plusieurs reprises, le président a appelé ses compatriotes à aller voter. "Allez voter le 9 juin, c'est très important", a-t-il imploré. "Ne pas aller voter, c'est laisser l'avenir de notre continent et de notre pays à d'autres." L'"autre", pour Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite. "On voit monter partout en Europe l'extrême droite. Beaucoup peuvent se dire 'déjà il y a 5 ans l'extrême droite était déjà un peu devant la majorité présidentielle, ça n'a pas été un drame'. Parce que l'extrême droite n'était pas haute en Europe. Mais si demain la France envoie une très grande délégation d'extrême droite, si d'autres grands pays le font, l'Europe peut se retrouver bloquer", a-t-il assuré, évoquant une "minorité de blocage".

Des résultats aux conséquences nationales ?

"Je me bats pour convaincre le maximum de nos compatriotes d'aller voter et d'aider la France à être plus forte en Europe et d'aider l'Europe à être plus forte pour protéger la France", a-t-il déclaré également. "La liberté et la démocratie, c'est comme l'Europe, c'est un combat de chaque jour. Ceux qui pensent que c'est acquis et qu'on peut faire n'importe quoi se trompent."

Les résultats de dimanche, qui devraient placer largement en tête le Rassemblement national, devront-ils avoir des conséquences nationales comme le réclame Jordan Bardella qui appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale ? Emmanuel Macron n'a pas souhaité répondre, refusant de se projeter vers une défaite. "J'entends toujours les messages, ce n'est jamais anecdotique", a-t-il concédé, mais "il y aura un vote dimanche, j'irai voter, et dimanche soir, nous verrons les résultats. J'aime bien faire les choses dans l'ordre".