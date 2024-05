Élections européennes : François-Xavier Bellamy (LR), une campagne centrée sur l'autorité et la souveraineté

À un peu moins d'un mois des élections européennes, François-Xavier Bellamy est l'invité du 20H de TF1 ce dimanche 12 mai. En amont de cet entretien, notre équipe a décrypté la campagne portée par la tête de liste des Républicains. Un programme sur l'autorité, la souveraineté et l'éducation.

Un cliché qui vaut mille mots. Pour illustrer ses engagements, François-Xavier Bellamy a transmis au 20H de TF1 une photo sur laquelle il apparaît au milieu d'une école brulée lors des dernières émeutes urbaines. Avec cette image, le professeur de philosophe veut montrer son attachement à la fois à l'éducation et à l'autorité, à moins d'un moins des mois élections européennes (9 juin prochain). Un scrutin pour lequel Les Républicains, le parti dont l'eurodéputé est la tête de liste, sont crédités de 7,5% des intentions de vote, selon le dernier sondage d'Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio.

Lors de cette élection, essentielle pour l'avenir à court et moyen terme de l'Union européenne, Les Républicains, qui ont subi un sévère déclassement dans le paysage politique français ces dernières années, jouent leur survie face à deux listes concurrentes sur leur droite (RN, Reconquête), qui totalisent plus d'un tiers des intentions de vote (38%) selon les dernières projections. De ce fait, François-Xavier Bellamy veut marquer son territoire avec une "surenchère sur les thèmes de la souveraineté et de la lutte contre l'immigration".

Souverainisme et conservatisme

L'élu propose par exemple d'aider les pays qui le souhaitent à ériger des barrières physiques aux frontières de l'Union européenne. Il reproche aussi régulièrement au chancelier allemand son laxisme en matière d'immigration. "Vous dites que l'Europe doit maitriser les flux migratoires mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne", lui a-t-il notamment lancé.

L'analyse de chacune des prises de parole dans les médias de l'ancien adjoint au maire de Versailles, avec notre partenaire Data Politics révèle que ce sont les termes "France", "Français/Française" et "droite française" qui le distinguent particulièrement de ses concurrents. Un souverainisme affirmé donc, auquel s'ajoute un scepticisme patent pour les accords de libre-échange, auxquels François-Xavier Bellamy s'est systématiquement opposé au Parlement européen.

Le candidat LR affiche aussi un vrai conservatisme sur le plan sociétal : il s'est opposé dans l'hémicycle européen aux condamnations pour atteinte au droit à l'IVG en Pologne et s'est abstenu lorsqu'il était question de réaffirmer les droits des LGBT. Reste à voir si, sur ces positions, il va réussir à suffisamment se démarquer de ses rivaux de droite aux yeux des Français.