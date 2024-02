VIDÉO - Élections européennes : "Le RN instrumentalise toutes les colères", dénonce Raphaël Glucksmann

Tête de liste PS-Place publique aux Européennes, Raphaël Glucksmann a sévèrement critiqué le Rassemblement national lors de son interview au 20H de TF1. Outre, selon lui, son caractère opportuniste, le parti d'extrême droite "a choisi le camp" de Vladimir Poutine, "l'ennemi de la France".

Après Emmanuel Macron, c'est au tour d'un autre élu de critiquer avec véhémence le Rassemblement national ce samedi. "Le parti de Marine Le Pen instrumentalise toutes les colères. Mais il n'a aucune réponse à apporter à ces colères", fustige Raphaël Glucksmann ce samedi sur le plateau du 20H de TF1. "Au Parlement européen, il vote par exemple pour la Politique agricole commune (PAC) qui crée un nombre incalculable d'injustices entre agriculteurs, qui laisse de côté les plus petites exploitations. Nous portons une Europe solidaire et le RN s'y oppose à chaque fois", dénonce le député européen.

Nommé tête de liste PS-Place publique pour les prochaines élections européennes, l'essayiste et député européen rappelle que "le RN et tous ses alliés à l'échelle continentale ont choisi le camp de l'ennemi de notre patrie, de la France" dans la "guerre qui nous oppose au régime de Vladimir Poutine". "Il y a dans ce scrutin un enjeu existentiel. Partout les colères alimentent le vote d'extrême droite. Mais ces élections sont fondamentales et si l'Europe se laisse gagner par cette colère, elle désintégrera à un moment où on a justement besoin d'elle pour nous défendre face à la guerre, face à Poutine, face aux multinationales, face au dérèglement climatique", martèle-t-il.

Les élections européennes, qui permettent de choisir les membres du Parlement, se tiendront le 9 juin prochain partout dans l'Union européenne.