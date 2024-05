VIDÉO - Élections européennes : Manon Aubry, un programme éclipsé par la cause palestinienne ?

À cinq semaines des élections européennes, le 9 juin prochain, Manon Aubry était l'invitée d'Anne-Claire Coudray lors du 20H de TF1, ce dimanche 5 mai. En amont de cet entretien, notre équipe s'est penchée sur la campagne portée par la tête de liste de La France Insoumise. Un programme basé notamment sur la taxation des grandes entreprises, mais une campagne dominée par le soutien au peuple palestinien.

Pour symboliser son engagement européen, Manon Aubry a partagé aux équipes du 20H de TF1 une photo : on peut la voir lors d'un rassemblement avec des salariés de Sanofi contre un nouveau plan social, au moment où le groupe enregistre des bénéfices de plus de cinq milliards d'euros. Ces multinationales et leurs "superprofits", selon les mots de la tête de liste de La France Insoumise (LFI) aux élections européennes, Manon Aubry souhaite les taxer de façon permanente. "Les salaires stagnent, mais les dividendes des actionnaires, eux, ont explosé", lançait la députée le 14 septembre 2022, au Parlement européen.

Des sondages qui stagnent

C'est l'une des 485 propositions de son programme, qui promet aussi de "sortir de l'austérité", et "d'éradiquer la pauvreté", quitte à désobéir aux traités européens. Selon notre dernier sondage du 3 mai, la liste de Manon Aubry figure en quatrième position, figée depuis plusieurs jours à 7,5% des intentions de vote, derrière les listes du Rassemblement national, de Renaissance, puis du PS et de Place Publique.

Les équipes de TF1 ont passé au crible toutes ses prises de parole, avec Datapolitics. Parmi les mots qui distinguent Manon Aubry des autres candidats, avec de nombreuses occurrences, on retrouve les mots "gouvernement", sa cible numéro un. Ou encore "le libre-échange", auquel elle souhaite mettre fin.

Mais aussi les termes "Gaza", "Israël", "Benyamin Nétanyahou". Ce n'est pas le cœur du programme de la liste LFI pour les Européennes, mais c'est ce qui domine la campagne de Manon Aubry : le soutien au peuple palestinien. Avec deux figures omniprésentes : Rima Hassan, militante franco-palestinienne, numéro 7 sur la liste LFI. Puis Jean-Luc Mélenchon, pour qui ce scrutin ressemble à un premier tour en vue de la présidentielle de 2027. Ce qui pourrait laisser dire que cette campagne a été un peu confisquée à la députée européenne qui la mène, Manon Aubry.