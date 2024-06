Le Rassemblement national est arrivé en tête dans plus de 9 communes sur 10 lors des élections européennes dimanche 9 juin. À Troyes, dans l'Aube, la liste de Jordan Bardella a recueilli 32% des voix. Les électeurs du RN nous expliquent leur choix de vote.

Deux jours après la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de législatives anticipées, Eric Ciotti a défendu mardi un accord avec le RN au risque de l'implosion des Républicains, tandis que l'ombre de Jean-Luc Mélenchon plane sur le nouveau Front populaire, en attendant la conférence de presse d'Emmanuel Macron reportée à mercredi. Une réaction au chaos que connait actuellement la vie politique française confrontée à la percée fulgurante du RN aux élections européennes. Le parti est arrivé en tête sur la totalité du territoire ou presque, à l’exception des grandes villes.

En récoltant plus de 7,7 millions de voix, dimanche 9 juin, aux élections européennes, la liste menée par Jordan Bardella a engrangé le deuxième record en nombre de voix recueillies de l’histoire du Rassemblement national (RN), après le premier tour de la présidentielle 2022 (8,8 millions pour Marine Le Pen). Certains Français ont même voté pour ce parti pour la première fois. Comme vous pouvez le voir dans le sujet ci-dessus, l'équipe du 20H de TF1 est parti à la rencontre des habitants de Troyes, où la liste de Jordan Bardella a recueilli 32% des voix, pour saisir ce qui a motivé le choix des électeurs RN. Les mots les plus récurrents, une fois le micro tendu ? "Un ras-le-bol", "insécurité", "pouvoir d'achat" et "grand changement".

"Plus ça s'élargit, moins je me dis que je me suis trompé", David, travailleur dans le BTP, à TF1

Pour beaucoup de Français interrogés dans le reportage de TF1, il s'agit bel et bien de "renverser la table". C'est ce que pense Roger, fils d'immigré portugais : "Il faut leur donner la chance, on verra bien, dit-il. Il faut essayer, comment savoir si on ne leur donne pas l'opportunité ?", demande-t-il. Un changement qui serait aussi la possibilité de casser la spirale de l'inflation, selon ces électeurs du RN.

Sollicité dans le sujet en tête de cet article, David travaille, lui, dans le BTP : "J'ai voté pour eux uniquement pour ça : l'essence, le loyer, le gaz, l'électricité", énumère-t-il. Soit "tout ce que je paye tous les mois". En terminant son plein d'essence, il apprend dans le reportage de TF1 l'alliance avec Eric Ciotti des Républicains : "Plus ça s'élargit, moins je me dis que je me suis trompé", ajoute-t-il. Selon lui, grâce au RN, le prix de l'énergie baisserait et la TVA passerait à 5 % sur certains produits.

Également interrogé, Julian, 20 ans, électricien, a, lui aussi, voté Jordan Bardella, mais il se méfie des belles promesses : "Il faut voir où ils peuvent récupérer de l'argent, car la dette française est assez grande", confie-t-il à TF1. "Victime d'une agression il y a trois ans par une personne immigrée", ajoute-t-il, le jeune vingtenaire dit avoir voté RN pour plus de sécurité.

Monique, retraitée, a également voté RN pour cette raison, tout en reconnaissant ne pas connaître réellement en profondeur le programme du RN. "Quel est le programme de Marine Le Pen ? Son vrai programme ? Vous voyez, c'est difficile ?", nous glisse-t-elle, consciente qu'il s'agit là d'un saut vers l'inconnu. Reste que tous ces électeurs du RN disent la même chose : les autres partis auront beaucoup de mal à les convaincre d'ici au 30 juin.