Les crises se sont succédé mercredi dans les partis de droite, ébranlés par l'annonce de législatives anticipées. Eric Ciotti a été évincé du parti Les Républicains (LR), dont il était le président, après son alliance avec le Rassemblement national, tandis qu'à Reconquête, la rupture est consommée entre le fondateur du parti Eric Zemmour et Marion Maréchal.

Après une réunion décisive tenue à Paris en présence de tous les cadres de LR, le parti héritier du gaullisme, le député des Alpes-Maritimes a été exclu à l'unanimité. La secrétaire générale Annie Genevard a dénoncé sa position "en rupture totale avec les statuts et la ligne portés par Les Républicains" qui, depuis des décennies, résistent à la tentation d'une alliance avec l'extrême droite. "Les Républicains présenteront des candidats aux Français dans la clarté et l'indépendance" pour les élections législatives, a assuré Mme Genevard, qui partagera la gouvernance du mouvement avec François-Xavier Bellamy, la tête de liste des européennes.

Une alliance avec le RN qui a pris de court

Eric Ciotti a subi les foudres de ses anciens amis : "Quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. On le fait en défendant ses convictions", a lancé Laurent Wauquiez, potentiel candidat de la droite à la présidentielle de 2027. Comme beaucoup d'autres, le député du Lot Aurélien Pradié s'est félicité de l'exclusion : "C'est une position absolument claire. Éric Ciotti n'est plus adhérent de LR et de la famille héritière du général de Gaulle", a-t-il affirmé.

Eric Ciotti avait stupéfié le monde politique mardi en annonçant une alliance avec le RN, une option à laquelle le parti gaulliste, au nom de ses valeurs, avait refusé de se résoudre pendant des décennies. Il avait immédiatement été lâché par les cadres du parti, mais se prévaut du soutien des militants. L'opposition frontale de l'ex-patron laisse présager d'épineuses batailles juridiques, chacun interprétant le règlement du parti à son avantage.

Dans cette recomposition accélérée à droite et à l'extrême droite, un autre psychodrame s'est joué mercredi. Chez Reconquête, c'est Marion Maréchal qui a appelé à voter pour les candidats de l'alliance entre le RN et Eric Ciotti aux législatives anticipées.

La nièce de Marine Le Pen rompt ainsi avec fracas avec Eric Zemmour, le fondateur du parti, dont elle a dénoncé la "triple-faute" en l'accusant de vouloir présenter des candidats Reconquête contre le RN. Marion Maréchal acte ainsi la rupture au sommet du parti, refusant de "participer à une énième division" et exposant au grand jour la crise qui couvait depuis des semaines.