Emmanuel Macron s'est adressé aux Français à travers une lettre publiée dans la presse régionale. Une équipe de TF1 fait réagir plusieurs d'entre eux.

Ce lundi matin, pour l'inauguration d'une station de métro, pas un mot sur les législatives. Mais le chef de l’État a tout de même pris sa plume pour rédiger une lettre. Un courrier publié ce jour dans les journaux régionaux. Emmanuel Macron y justifie sa décision et promet de changer : "Je l'ai prise dans l'intérêt du pays. Cette dissolution était le seul choix possible [...] J'ai entendu que vous vouliez que ça change. Oui, la manière de gouverner doit changer profondément".

Des propos qu'il a déjà tenus par le passé, notamment lors de la crise des Gilets jaunes.

Dans le reportage en tête de cet article, une équipe de TF1 demande à des Français leur avis sur cette lettre. "C'est une affaire détournée en fait, estime un homme attablé en terrasse. Les gens ne veulent plus l'entendre, alors c'est une dernière tentative". "Pourquoi pas, juge de son côté une passante. On l'a tellement vu... peut-être que les gens comprennent mieux quand c'est écrit.'

"J'espère que ça va bouger alors, j'espère", poursuit-elle. Mais de son côté, cette jeune femme n'y croit pas : "Je ne pense pas que ce soit possible de changer". "Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ?, interroge au autre électeur. Écouter son peuple, les fractures qu'il y a".

Chez ses adversaires politiques, la position est tranchée. À Lutte ouvrière, on ne croit plus aux promesses d'Emmanuel Macron depuis longtemps. Nathalie Arthaud, porte-parole du parti, nous explique : "Les travailleurs doivent s'organiser, se défendre par eux-mêmes. Et s'ils veulent dans ces élections voter pour leur camp, eh bien, il faut qu'ils votent pour un candidat de la liste Lutte ouvrière".

Il reste une semaine avant le premier tour des législatives. Près de 49 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 30 juin.