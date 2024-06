Invité du JT de 13H de TF1, mardi 11 juin, le patron de LR, Éric Ciotti, a annoncé sa volonté de nouer une alliance avec le RN lors des élections législatives. La droite a "besoin d'une alliance" pour "avoir un groupe puissant" à l'Assemblée nationale, a-t-il justifié.

Séisme dans le paysage politique français. Invité du JT de 13H de TF1, mardi 11 juin, le patron des Républicains, Éric Ciotti, a acté sa volonté de rapprocher la droite et l'extrême droite pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. "Nous avons besoin d'une alliance, en restant nous-mêmes, (...) avec le Rassemblement national" et avec ses candidats, a-t-il déclaré sur la Une, confirmant avoir eu des discussions avec Marine Le Pen et Jordan Bardella.

"Le pays attend des actes de droite", a-t-il justifié. "On ne peut plus être dans l'impuissance. Tous les députés LR sortants qui souhaitent ne pas avoir d'adversaire du RN peuvent ne pas avoir de concurrents" issus de l'extrême droite s'ils répondent favorablement à cette alliance. Une proposition esquissée par Marine Le Pen, la veille, au 20H de TF1, qui avait assuré que le RN était "capable" de ne pas présenter de candidats face à des LR, avec lesquels un accord aurait été trouvé, afin de "faire le rassemblement".

"L'enjeu est de redresser le pays", a martelé Éric Ciotti sur le plateau du JT de 13H. "Il y a d'un côté cette alliance contre-nature avec les Insoumis avec des idées qui frôlent l'antisémitisme. De l'autre, le bloc macroniste a mené le pays là où il est aujourd'hui. Et puis un bloc des droites, un bloc national. Aujourd'hui, LR est trop faible face aux deux blocs les plus dangereux. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes. Il faut une alliance, nous le faisons."

"Dans la nouvelle majorité, je souhaite avoir un groupe puissant qui puisse imposer des idées", a-t-il affirmé, arguant vouloir "donner une alternative au pays". "Il faut remettre de l'ordre dans le pays et dans les comptes."