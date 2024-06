Ce lundi, Emmanuel Macron était invité dans le podcast "Génération Do It Yourself" de Matthieu Stefani. Le chef de l'État est revenu sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives anticipées. "Ce ne sera la faute de personne le soir du deuxième tour, ce sera la responsabilité des Français", a-t-il martelé.

"Ce n'est pas un pari, c'est une confiance". Ce lundi 24 juin, à six jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron s'est exprimé dans le podcast "Génération Do It Yourself " de Matthieu Stefani. Le chef de l'État est revenu sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet.

"Je sais ce que j’ai demandé à mes ministres, à ma majorité, à des députés qui parfois m’accompagnent depuis sept ans, qui ont changé leur vie pour être à mes côtés. Je leur ai dit : 'Il faut y retourner'. C’est très dur, j’en ai conscience et beaucoup m’en veulent", a admis Emmanuel Macron, qui assure comprendre la sidération et l'incompréhension suscitées jusque dans son propre camp, alors que l'extrême droite apparaît comme la grande favorite du scrutin.

"Mais je l'ai fait parce qu'il n'y rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple", a assuré le chef de l'État. "Au-delà de la colère, je l’ai entendue, je vous redonne la parole. Qu’est-ce que vous voulez ? Regardez les projets. Ce ne sera la faute de personne le soir du deuxième tour, ce sera la responsabilité des Français", a-t-il poursuivi à propos du résultat des législatives, au soir du 7 juillet.

Dans ce podcast, le Président estime aussi que les programmes des "deux extrêmes" mènent "à la guerre civile". Il fustige également le Rassemblement national, La France insoumise "et ceux qui les suivent". "La réponse de l'extrême droite" en matière d'insécurité, "parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou à une origine, c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile", développe Emmanuel Macron. En face, La France insoumise propose "une forme de communautarisme", "mais ça c'est aussi la guerre civile derrière", poursuit-il.