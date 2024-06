Le Premier minsitre a réservé sa première prise de parole depuis la dissolution de l’Assemblée nationale au 20H de Gilles Bouleau. "Les extrêmes nous amèneraient au chaos, au désordre et à la ruine", a déclaré celui qui sera candidat dans les Hauts-de-Seine. Retrouvez l’intégralité de son entretien.

Son silence a inquiété plus d’un membre de la Macronie. Lui, habituellement si prompt à communiquer, a pris le temps avant de réagir à la défaite de son camp aux européennes. Un échec qui a débouché sur une dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation imminente d’élections législatives anticipées. "C’est une décision prise par le président de la République", déclare Gabriel Attal qui la qualifie de "lourde".

Le risque, il est avant tout pour les Français Gabriel Attal

Les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet "sont probablement les plus importantes pour les Français, on parle de leur vie quotidienne, de l’avenir du pays dans les années, les décennies prochaines". À la veille d’une conférence de presse d’Emmanuel Macron, Gabriel Attal a confirmé que c’était bien lui qui "mènerait cette campagne en tant que chef de la majorité, Premier ministre, avec l’identité qui est la mienne".

Candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine, Gabriel Attal se refuse à faire "de la politique fiction" en imaginant son avenir au-delà du prochain scrutin. "Le risque, il est avant tout pour les Français", a-t-il souligné. Il a voulu se détacher aussi des tractations en cours à droite et à gauche, en quête d’alliances.

"On voit des partis qui se parlent à eux-mêmes. Depuis deux jours, on voit ce spectacle. Qui parle aux Français ? […]. L’enjeu, c’est celui-là", a-t-il insisté, se voulant à l’écoute des citoyens pour "régler les problèmes". "Les extrêmes nous amèneraient au chaos, au désordre et à la ruine", a-t-il encore martelé, répétant ses termes à plusieurs reprises pour évoquer le Rassemblement national et l’union de la gauche autour des Insoumis.