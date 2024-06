Pris de court par l'annonce d'élections législatives anticipées, de nombreux électeurs ont fait ces derniers jours des demandes de vote par procuration. Pour les autres, le temps presse : s'il est possible de voter en principe jusqu'à la veille du scrutin, il est recommandé cette année de ne pas trainer…

A voté… ou presque. S'il est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales en vue des législatives du 30 juin et du 7 juillet, les électeurs peuvent donner procuration à un proche. À condition de ne pas s'y prendre trop tard.

Comme le précise service-public.fr, "vous devez faire la procuration le plus tôt possible, à cause des délais d'acheminement et de traitement de la procuration." Comme le rappelle le site, "vous risquez de ne pas pouvoir voter si la mairie ne reçoit pas votre procuration à temps ou si elle n'a pas le temps nécessaire pour la prendre en compte." En clair : il est possible de s'y prendre jusqu'à la veille du scrutin. Mais cette année, il y a de fortes chances que cela soit trop tard.

En effet, le ministère de l'Intérieur a constaté une forte hausse des demandes de procurations en vue des scrutins des 30 juin et 7 juillet, les services de l'État ont ainsi recensé 717.184 procurations, établies depuis le 10 juin. Soit 6,3 fois plus que par rapport aux élections législatives de 2022.

S'il est techniquement possible de s'y prendre la veille du vote, il est donc conseillé de s'y prendre en avance. Et ce, car les délais de traitement pourraient s'allonger cette année. Pour s'assurer de l'avancement des demandes, un site Internet est d'ailleurs disponible.