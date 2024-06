Le Premier ministre Gabriel Attal a lancé lundi la campagne des législatives pour le camp présidentiel en région parisienne. En déplacement à Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, il a été vivement interpellé. "Vous, je vous aime bien", a assuré un passant avant de s'épancher sur ce qu'il pense du président de la République.

La campagne ne fait que commencer. Ce lundi 17 juin, premier jour de la campagne éclair pour les élections législatives, le Premier ministre Gabriel Attal, en déplacement à Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) pour soutenir des candidats de la majorité, a été vivement interpellé dans la rue.

"Mais alors, le président..."

"Je vais vous serrer la main, à vous, parce que vous, vous êtes bien", commence d'abord un passant en serrant la poignée du Premier ministre, avant d'ajouter : "Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule !" Devant Gabriel Attal, légèrement déconcerté, le passant poursuit : "Comprenez-moi. Vous, vous êtes bien. Vous étiez même très bien à l'Éducation nationale, pour l'instant, ça va bien, mais alors le président… C'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout."

Alors que l'homme lui souhaite malgré tout bon courage pour la campagne, celui qui a effectivement été ministre de l'Éducation nationale pendant un peu plus de cinq mois tente de répondre. "Là, c'est une élection législative, on vote pour le Premier ministre", affirme Gabriel Attal, avant que le député sortant de la circonscription, Mathieu Lefèvre, en campagne pour sa réélection, ajoute : "On compte sur vous pour voter contre les extrêmes." L'occasion pour le passant de faire une dernière remarque. "C'est à vous que je dis bon courage, c'est pas là-haut, là", conclue-t-il avant de partir.

Cette vive interpellation n'a pas empêché le Premier ministre, chef de campagne du camp présidentiel, de poursuivre son déplacement. Après un soutien au député sortant Mathieu Lefèvre, il s'est rendu aux côtés du ministre-candidat Franck Riester. "On va se battre mètre carré par mètre carré" contre "les extrêmes", a-t-il notamment martelé, fustigeant les projets "terribles pour l'économie" du Nouveau Front populaire et du Rassemblement national, ses deux cibles renvoyées dos à dos.