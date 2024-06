Ce jeudi, les représentants des principaux partis ont passé le grand oral devant des patrons des petites et grandes entreprises. Que faire pour dynamiser l’économie et faciliter les embauches ? Les réponses ont été très diverses en fonction des orientations politiques.

C’est l’endroit où il fallait être vu ce jeudi. Pour leur grand oral, devant petits et grands patrons, certains ont préféré venir accompagnés. Jordan Bardella et Éric Ciotti s’affichent ensemble pour la première fois. Le but est de rassurer, à commencer par le président du MEDEF, très critique dans les colonnes du Figaro. "Le RN et le Nouveau Front populaire sont dangereux pour l'économie", selon Patrick Martin.

Un effort de "patriotisme économique"

Au programme du nouveau LR-RN, des exonérations de charges patronales pour les augmentations de salaire et toujours un flou sur l’âge de départ à la retraite. Pour tranquilliser le monde économique, le Nouveau Front populaire s’affiche aussi uni, avec une mesure pour financer son projet. "Si nous devions taxer à 1, 2 ou 3% le patrimoine des milliardaires, vous pouvez lever la main et je m'excuserai auprès de vous de l'effort que je vous demande, de solidarité, de patriotisme économique", déclare lors d'une table ronde Boris Vallaud, député (PS) sortant des Landes.

Les membres de la majorité en ordre dispersé

Mais pour tous ces nouveaux alliés, pas toujours évident de parler d’une même voix. À la question de savoir s'ils sont alignés sur les sujets économiques, Éric Coquerel, député LFI sortant de Seine-Saint-Denis, évoque la nécessité "en macro-économie, d'ajuster certains détails". Pour les membres de la majorité, venus en ordre dispersé, il fallait donc tenter d’incarner un juste-milieu. "Je vous ai dit aussi que les gens qui expliquent que c'est possible de raser gratis m'inquiètent", a notamment déclaré Édouard Philippe. Le maire (Horizons) du Havre est gagnant à l'applaudimètre dans la salle ce jour-là, face à un patronat sceptique sur les autres programmes.

"Il y a trop d'idéologie, probablement une méconnaissance des milieux économiques et du fonctionnement de l'entreprise", analyse Xavier Horent, délégué général chez Mobilians. "S'ils ferment complètement la voie de l'immigration, on peut avoir des difficultés à recruter. Aujourd'hui, c'est quand même une partie de la population qu'on retrouve dans les services à la personne", explique Katy Jeandidier, cheffe d'une entreprise d'aide à la personne. À distance, plutôt que de cibler les entreprises, Gabriel Attal a promis la rigueur budgétaire, sans hausse d'impôts, quoi qu'il arrive.