Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus d'un million de procurations ont été établies depuis l'annonce de la dissolution, le 9 juin dernier. C'est en deux semaines plus que toutes les procurations validées pour les élections législatives de 2022. Le nombre devrait continuer d'augmenter alors que le premier tour est dans neuf jours.

Les prochaines élections législatives mobilisent. Malgré des scrutins inattendus en début de période estivale, les Français et les Françaises s'organisent pour pouvoir voter. Ce vendredi 20 juin, les services du ministère de l'Intérieur ont fait savoir qu'ils avaient établi 1.055.067 procurations depuis le 10 juin, au lendemain de l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron et la convocation de nouvelles élections législatives.

Le chiffre de 2022 dépassé

"Nous avons donc d'ores et dépassé le chiffre de 2022 pour le premier tour des élections législatives où 1.021.350 avaient été établies", est-il également précisé. Selon le ministère, 6,2 fois plus de procurations ont été établies entre J-20 et J-10 avant le 1er tour cette année, par rapport aux élections législatives de 2022. Mais contrairement aux élections qui vont avoir lieu le 30 juin et le 7 juillet prochain, les dates des législatives de 2022 étaient connues longtemps à l'avance. Les demandes de procurations avaient par conséquent pu s'étaler dans le temps.

Le ministère de l'Intérieur précise par ailleurs que 79% des demandes de procurations validées cette année sont dématérialisées, soit via le service en ligne Ma Procuration, soit via France Identité.

Le nombre de procurations pourrait encore augmenter alors qu'il reste neuf jours avant le premier tour et qu'il n'y a pas de date limite pour établir une procuration. Il est simplement recommandé de faire la demande le plus tôt possible pour être certain qu'elle soit validée le jour du vote.

D'autant que les Français semblent bien décidés à faire entendre leur voix, notre sondage Ifop-Fiducal pour LCI et TF1info du 20 juin un indice de participation qui devrait exploser. Il est annoncé à 64%, soit un chiffre nettement plus élevé que lors du scrutin de 2022, lorsque seuls 49% des électeurs s'étaient rendus aux urnes.