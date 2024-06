Avec la dissolution de l'Assemblée décidée par Emmanuel Macron à l'issue des Européennes, des élections législatives vont avoir lieu les 30 juin et 7 juillet prochain. Une campagne-éclair pour tous les candidats, qui multiplient les annonces pour séduire les électeurs. Parmi elles, une revalorisation du Smic ou encore le retour de l'ISF.

Pour alourdir votre porte-monnaie, tous les partis ont leur proposition. Le Nouveau Front populaire mise sur une revalorisation du Smic, à 1600 euros net par mois. Dans une entreprise de métallurgie, les employés sont déjà au-dessus du salaire minimum. Mais cette mesure interpelle la directrice des ressources humaines. "Si on augmente les premiers niveaux de salaire, comment pouvons-nous ensuite réajuster les autres salaires en conséquence ? Parce que si demain la grille est chamboulée parce que l'échelle ne part plus du même niveau, il y a des répercussions qui se font forcément ressentir sur l'ensemble de nos salaires", explique Anaïs Cordebar.

Avoir un meilleur salaire, c'est mieux pour avoir une meilleure vie. Mais si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, l'augmentation de salaires, c'est un peu dur pour elle aussi Un salarié

Outre cette proposition sur le Smic, le camp de la gauche prévoit aussi d'indexer les salaires sur l'inflation. Le Rassemblement National, lui, promet d'inciter les patrons à augmenter de 10%, leurs salariés gagnant jusqu'à trois fois le Smic. "Indexer sur l'inflation, ça serait pas mal, oui. L'inflation, elle augmente tous les jours, le Smic pas forcément de la même façon...", explique un salarié. "C'est vrai que d'avoir un meilleur salaire, c'est mieux pour avoir une meilleure vie. Mais si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, l'augmentation de salaires c'est un peu dur pour elle aussi", s'inquiète un autre.

Le camp présidentiel veut revisiter la prime de partage de la valeur, surnommée "prime Macron". Jusqu'à 10.000 euros par an défiscalisés, au lieu de 3000 aujourd'hui, un coup de pouce optionnel au bon vouloir des patrons. Dans une entreprise où s'est rendu l'une de nos équipes, le chef d'entreprise a préféré augmenter ses employés. "Le but, c'était d'accompagner plus durablement nos collaborateurs, continuer à fidéliser et rester attractifs pour le recrutement", explique Cédric Gubert.

Mais une augmentation des salaires généralisée n'est pas sans conséquence. "Une hausse des salaires, c'est bien, mais une hausse forte et brutale, c'est dangereux pour l'économie, parce que ça renchérit vos produits sur les marchés étrangers, donc on en vend moins, et ça incite les employeurs à s'équiper plus tôt en machines qu'à embaucher des salariés", analyse François Lenglet, éditorialiste économique TF1/LCI. Augmenter les salaires et baisser les impôts, une promesse de la gauche qui veut un barème plus progressif : 14 tranches au lieu de 5 actuellement. Concrètement, si vous gagnez moins de 4000 euros nets par mois, vos impôts baisseront. Au-delà, vous en paierez beaucoup plus. Le camp présidentiel le martèle : aucune hausse d'impôts n'est prévue. Quant à l'extrême-droite, pas de proposition avancée.

Le Nouveau Front populaire propose de rétablir l'impôt sur la fortune et de l'augmenter. D'après le parti, cela pourrait rapporter dix milliards d'euros à l'État.