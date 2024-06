Sur le thème de la sécurité, l'une de nos équipes s'est rendue à Crépol, dans la Drôme. La mort d'un jeune de seize ans, lors d'un bal, en novembre 2023, avait fait la une de l'actualité.

Dans moins de deux semaines, les habitants auront le choix entre sept candidats au premier tour des législatives. À Crépol (Drôme), commune encore ébranlée par la mort du jeune Thomas, poignardé au cours d'une rixe en marge d'une fête de village fin 2023, les électeurs ont voté à plus de 45% pour le Rassemblement national lors des dernières élections européennes. Dans un département où la délinquance a bondi de 10%, la question de l'insécurité constitue l'un des enjeux majeurs de la campagne.

"Ça a marqué les mémoires"

"Ici, on a vécu des épisodes qui étaient quand même assez douloureux, ça a marqué les mémoires", souligne Jean-Claude, fonctionnaire à la retraite, qui fait de la sécurité la principale raison de voter. À ses côtés, son ami Louis, retraite lui aussi, n'est pas forcément du même avis. "Ça fait partie des éléments mais ça ne peut pas être le seul, ce serait trop épidermique", estime-t-il. "Ça fait partie des appréciations, comme l'appréciation économique ou d'autres."

Ancien dentiste, Christian considère, lui, que le problème est avant tout social. "Peut-être que si les gouvernements avaient eu des politiques plus sociales, les gens se seraient détournés", s'interroge-t-il dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

S'il n'a jamais subi d'agression, Robert, ex-chauffeur routier rencontré par notre équipe, se sentirait rassuré par une gendarmerie plus proche, jugeant le village délaissé. "Par ici, il n'y a rien", déplore-t-il, réclamant plus de forces de l'ordre, mais aussi "plus pour les gens".

Ancien boulanger, Pierrot fait partie de ceux dont le discours s'est durci et qui ont voté pour le Rassemblement national. "Il faut condamner quand il y a des actes comme ce qui s'est passé là, condamner sévèrement", lance-t-il, en allusion à la mort de Thomas et aux différents protagonistes de l'affaire. "Là, on voit qu'ils sont dehors tout de suite, ça ne peut pas marcher." Pour tenter de rassurer ses administrés, la maire de Crépol étudie la possibilité d'installer des caméras de vidéosurveillance, même si tous attendent surtout la fin de l'enquête en cours et davantage de sécurité.