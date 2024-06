Jeudi, Hervé Breuil, candidat RN aux élections législatives, a été pris à partie sur un marché de Saint-Etienne (Loire). Quatre personnes au moins, vêtues de noir, masquées, auraient participé à ces faits. Peu après, le septuagénaire, porteur d'un pacemaker, a été hospitalisé, selon un représentant local du parti d'extrême-droite.

C'est sur le marché Albert Thomas de Saint-Etienne (Loire), où il s'est rendu jeudi matin pour tracter avec cinq autres militants. Peu après son arrivée, vers 11h30, Hervé Breuil, candidat RN aux élections législatives dans la ville, a été, selon Michel Lucas, délégué départemental, du parti d'extrême droite, "chahuté" et "agressé verbalement" par plusieurs individus.

"Quatre personnes au moins, parmi lesquelles une femme, le visage dissimulé par des bonnets ou chapeau, foulard sur le visage et lunettes noires, et vêtues de noir, se sont dirigées vers M. Breuil. Nous avons une vidéo qui montre une partie des faits, on entend des insultes, des phrases du type 'On ne veut pas de vous ici'. On voit aussi des mouvements de jambe, comme des coups de pieds, et des jets de projectiles. La police a été alertée, et les agresseurs ont pris la fuite", détaille à TF1info le délégué départemental ce vendredi matin, assurant que la vidéo, qui n'a pas été dévoilée, a été remise à la police.

Interrogé jeudi par l'AFP, Hervé Breuil, 70 ans et candidat dans la 2ᵉ circonscription de la Loire, a affirmé qu'il avait été "agressé" par "un groupe d’individus masqués". Porteur d'un pacemaker, M. Breuil a ensuite expliqué avoir été conduit aux urgences du CHU où il a passé des examens. "Il est toujours hospitalisé ce vendredi", nous précise Michel Lucas qui se rendra "à son chevet", dans la journée.

Une enquête ouverte

Une enquête pour "violence en réunion" a été ouverte par la police jeudi à Saint-Etienne, selon le parquet de la ville. "Une bousculade, des insultes et des projections d'eau et de farine" ont eu lieu vers 11 H 30 sur un marché près de la Bourse du travail, a précisé le parquet. "Des fruits en état de pourrissement" auraient aussi été lancés en direction du candidat RN, selon une source policière. Cette même source précise que "l'un des agresseurs aurait tenté d'arracher le téléphone portable d'un militant qui filmait l'agression".

Selon le délégué départemental, trois plaintes au total, dont celle de M. Breuil, vont ou ont été déposées. Contacté par TF1info, le procureur de la République, David Charmatz, n'avait pas répondu à notre demande ce vendredi matin à 8 h 30.

"Lâchement agressé"

La cheffe de file d'extrême droite Marine Le Pen a accusé "les milices d'ultragauche, soutiens du Nouveau Front populaire", d'avoir "lâchement agressé" le candidat du Rassemblement national. "Une campagne électorale dans une démocratie ne saurait admettre ce déchaînement d'ultraviolence d'une extrême gauche prête à tout pour semer le chaos", a réagi l'ancienne candidate à l'élection présidentielle sur X.

Sur X, Andrée Taurinya, la députée LFI sortante de cette circonscription, qui se représente sous la bannière du Nouveau Front populaire, a écrit : "À La France Insoumise, nous bannissons la violence physique en politique. Jamais on ne s'en prendra à un candidat".