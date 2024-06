Au soir d'élections européennes remportées par le Rassemblement national, Emmanuel Macron a pris la parole devant les Français. Le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Des élections législatives auront lieu fin juin et début juillet.

Un séisme politique. Deux ans après les dernières élections législatives, Emmanuel Macron a décidé de renvoyer les Français aux urnes. Au soir d'élections européennes largement remportées par le Rassemblement national, le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale.

Un temps de clarification indispensable Emmanuel Macron

"Le principal enseignement est clair : ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont la majorité présidentielle", a réagi le chef de l'État, alors que la liste de Jordan Bardella a obtenu plus de 32% des suffrages, plus de deux fois plus que la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Hayer (15,4%). "Les partis d'extrême droite, qui se sont opposés à tant d'avancées, progressent partout. En France, ils atteignent près de 40% des suffrages exprimés", a déploré Emmanuel Macron, une situation à laquelle il "ne peut se résoudre."

Premier tour le 30 juin, second tour le 7 juillet

"Les défis qui se présentent à nous exigent la clarté dans notre pays", a-t-il poursuivi. Dès lors, "j'ai décidé de vous redonner le choix ne notre avenir parlementaire. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale." Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 30 juin, tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 juillet.

"C'est un acte de confiance en vous, pour le peuple français", a déclaré Emmanuel Macron, qui devient le premier président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale depuis Jacques Chirac. "C'est un temps de clarification indispensable", a-t-il estimé. "En ce moment de vérité démocratique, soyez certains d'une chose : ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant."