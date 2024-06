Toutes les grandes formations ou presque ont dévoilé leur programme pour les élections législatives anticipées. Chaque soir, le 20H de TF1 les compare point par point. "Demandez le programme" se penche sur la thématique de l’immigration.

La dissolution de l’Assemblée nationale, annoncée par le président de la République au soir des élections européennes, a précipité les partis politiques dans une campagne éclair inédite jusqu’au 30 juin, date du premier tour de ces législatives anticipées. En conséquence de quoi, le JT de 20H de TF1 a inauguré lundi une nouvelle rubrique, "Demandez le programme", pour comparer chaque jour, point par point, les propositions des trois grands blocs briguant une majorité à l’issue du second tour, le 7 juillet. Focus sur l’immigration, sujet qui divise le pays et la classe politique, mais néanmoins central.

Rassemblement national (RN)

"Si je suis Premier ministre, je ferai voter dès les premières semaines une loi immigration qui facilitera les expulsions de délinquants et d'islamistes", a promis, le 14 juin, Jordan Bardella, confirmant que cette thématique demeure le cheval de bataille de l’extrême droite, alliée pour l’occasion aux proches d’Éric Ciotti. Leur premier objectif : "lever les obstacles administratifs et réglementaires", au moyen d’une loi d’urgence cet été, afin d’"accélérer les délais d'éloignement".

Autre mesure phare annoncée : la suppression du droit du sol, soit l'obtention automatique de la nationalité française à l'âge de 18 ans pour les enfants nés en France de parents étrangers. Mais cette promesse pourrait se heurter au Conseil constitutionnel, comme l’explique à TF1, dans la vidéo en tête de cet article, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina : "Deux éléments militent en faveur d’une non constitutionnalité. D’abord, ce droit fait partie d’un patrimoine historique, donc le Conseil pourrait considérer qu’il est inscrit dans les principes fondamentaux des lois de la République. Ensuite, la seule fois où nous l’avons restreint, c’était dans des condition très spécifiques, territoriales et ultramarines."

Le programme du RN prévoit, en outre, une "préférence nationale" dans l'accès au logement social et à l'emploi, ainsi que le remplacement de l'aide médicale d'État (AME) par un fonds qui "ne couvrira que les urgences vitales".

Nouveau Front populaire (NFP)

À gauche, la coalition entre insoumis, socialistes, écologistes et communistes propose, elle, de créer des places d’hébergement d’urgence offrant un accueil inconditionnel et de procéder, dans les situations d’urgence, à la réquisition de logements vides pour loger les sans-abri. Pour ce faire, le NFP promet d’abroger au plus vite les lois asile et immigration de 2018 et 2023, mais aussi d’autoriser les demandeurs d'asile à travailler. Et de créer un statut de déplacé climatique.

Une dernière mesure qui laisse Anne-Charlène Bezzina perplexe : "On peine encore à savoir ce que serait ce statut… Y aurait-t-il des conditions internationales qui seraient négociées ? Pour quelles raisons l’accorderait-on à une personne et pas à une autre ? Serait-ce un statut d’asile ? Toutes ces questions laissent nos frontières très ouvertes." L'ONG Oxfam chiffre le nombre de ces réfugiés, fuyant des catastrophes naturelles dans leurs pays, à 1,2 milliard en 2050.

La gauche entend enfin réviser le Pacte européen sur la migration et l'asile adopté le 14 mai dernier par le Conseil de l’Union européenne, créer des voies légales et sécurisées d’immigration vers la France et garantir "un accueil digne" aux migrants, via un accès universel à l’aide médicale d’État (AME) et le droit du sol intégral pour tous les enfants nés dans l’Hexagone.

Ensemble

Du côté de la coalition présidentielle, on n’hésite plus, désormais, à lier la question migratoire aux problématiques d’insécurité. Lors de sa conférence de presse du 12 juin, Emmanuel Macron a ainsi évoqué une "inquiétude existentielle", un "sentiment de dépossession", et affirmé : "Nous devons d'abord, de manière implacable, continuer d'agir pour plus de sécurité, plus de fermeté, mettre en œuvre les lois qui ont été votées, comme nos textes européens, pour réduire l'immigration illégale."

Le chef de l’État a aussi promis de renforcer le contrôle des mineurs non-accompagnés, qu'il considère comme un autre enjeu sécuritaire. "On ne perçoit pas complètement ce que ça signifie, réagit Anne-Charlène Bezzina. En quoi est-ce un danger pour la sécurité ? Comment ce statut pourrait-il être plus encadré ? Encore une fois, on est ici à la frontière du droit et de la politique."

Autres propositions : accorder le titre de séjour sous certaines conditions, comme celle de parler français, et régulariser des sans-papiers officiant dans les métiers en tension.

Il est enfin à noter que Les Républicains (LR), tiraillés entre tractations et éventuelles alliances d'un côté ou de l'autre, n’ont, eux, pas encore dévoilé de programme complet. Mais sur la table des candidats en rupture avec Éric Ciotti, il y a déjà un durcissement des conditions d'accès aux prestations sociales pour les étrangers en situation régulière, et une restriction du droit du sol, plutôt qu’une suppression, jugée trop radicale.