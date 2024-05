VIDÉO - "Je préfère que ce soit des policiers qui portent la flamme plutôt que Jul", déplore le candidat RN Matthieu Valet

Matthieu Valet, candidat sur la liste de Jordan Bardella pour les européennes, était l'invité de Marie Chantrait ce lundi matin dans "En toute Franchise", l'interview politique de "Bonjour ! La Matinale TF1". L'ancien commissaire de police a expliqué qu'il préférait que des policiers portent la flamme olympique plutôt que le rappeur Jul "qui porte des propos anti-flics".

Des policiers plutôt que des rappeurs. Ce lundi matin, Matthieu Valet, candidat sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes était l'invité d'"En toute Franchise", présentée par Marie Chantrait. Celui qui est aussi ancien commissaire de police a été très clair sur ce qu'il pensait de la flamme olympique et des personnes, qui, à son sens, doivent la porter sur le sol français. "Vous avez autour de la flamme portée par des athlètes, des personnalités qui sont choisies. D'ailleurs, je rends hommage à toutes ces personnes qui vont faire rayonner la France dans le monde entier. Vous avez par exemple Yann Saillour, policier qui va porter cette flamme dans le Calvados et qui, en 2015, s'est fait tirer deux balles dans la tête par des braqueurs et qui s'en est sorti miraculeusement, il va porter la flamme", a souligné le candidat, septième sur la liste du président du parti Rassemblement national.

Et d'ajouter : "Moi, je préfère que ce soit des policiers qui ont risqué leur vie qui portent cette flamme plutôt que Jul qui porte des propos anti-flics et qui à mon sens ne représente pas le rassemblement des Français que doit incarner cette flamme olympique et les valeurs de l'olympisme".

"Héros de la République" ou "gens qui vivent du bad buzz"

Le premier chaudron a été allumé par le rappeur Jul mercredi soir à Marseille, sur le Vieux-Port, après l'arrivée de la flamme depuis la Grèce à bord du Belem. Cette participation surprise du chanteur a déclenché l’hystérie d'une partie du public et suscité les critiques de plusieurs personnalités politiques notamment. "Je pense que ça a un peu gâché la fête, cette histoire", a estimé Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Malgré le succès du rappeur francophone, plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français, avec plus de quatre millions d'albums vendus à l'âge de 30 ans, Matthieu Valet n'a pas non plus apprécié le choix de faire apparaître cet artiste au cours de l'événement historique. "Ça n'est pas parce que tout le monde saute dans le lac que je vais sauter dans le lac. Et moi je vous dis que ce policier, Yann Saillour, fait plus honneur à la flamme et à notre pays que Jul qui fait des chansons… Là, on a un policier qui a failli sacrifier sa vie pour interpeller des braqueurs et protéger des Français ", a-t-il insisté.

Y a-t-il donc des bons et des mauvais porteurs de la flamme ? "Il y a des héros de la République et des gens qui vivent du bad buzz et qui vivent des propos qui sont sexistes, qui sont anti-flics et qui ne sont pas finalement ceux de la République", a répondu le candidat RN aux européennes à Marie Chantrait.

La flamme olympique doit encore traverser plus de 400 villes et passer entre les mains de 100.000 éclaireurs jusqu'à son arrivée à Paris, le 26 juillet, pour la cérémonie d'ouverture.