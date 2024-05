VIDÉO - 1ᵉʳ mai : Raphaël Glucksmann invectivé et empêché de rejoindre le cortège à Saint-Étienne

La tête de liste PS-Place publique aux européennes, Raphaël Glucksmann, n'a pas pu rejoindre le cortège du 1ᵉʳ mai à Saint-Etienne. L'eurodéputé a été visé par des jets de peinture et des invectives de quelques dizaines de militants.

Il avait apporté son soutien aux salariés du groupe Casino, et souhaitait défiler dans les rues de Saint-Etienne (Loire) à l'occasion du 1er mai, ce mercredi. Mais la tête de liste PS-Place publique aux élections européennes et son entourage ont été pris à partie par près d'une cinquantaine de personnes dès leur arrivée pour rejoindre le cortège, subissant des jets de peinture et des cris comme "Glucksmann casse-toi" ou "Palestine vivra". La tête de liste, dénonçant "une cinquantaine d'énergumènes", dont certains appartenant à LFI selon lui, a en conséquence renoncé à rejoindre la manifestation. L'échange avec les militants prévu après a également été annulé.

"Il y avait des drapeaux de partis politiques, de Révolution permanente et de La France insoumise", a constaté Raphaël Glucksmann au micro de TF1/LCI. "Ils (La France insoumise, ndlr) ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout, ils ont décidé que, alors qu'on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place publique. Ils ont choisi leur adversaire, nous notre adversaire ça reste Jordan Bardella", a-t-il ajouté.

De la peinture sur le visage

Par la suite, Raphaël Glucksmann été poursuivi sur plusieurs centaines de mètres par des personnes criant également "PS salaud", "Palestine vaincra" ou "Saint-E n'est pas à toi", en référence au surnom de Saint-Etienne. La tête de liste avait des taches de peinture verte sur le front et de peinture rouge sur sa veste, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans l'après-midi, au côté du premier secrétaire du PS Olivier Faure, Raphaël Glucksmann est attendu à Villeurbanne (Rhône) pour un meeting.