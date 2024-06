Prenant la parole à l'occasion de la Fête de la musique à l'Élysée, le chef de l'État a de nouveau justifié sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron invite à "être responsable", estimant qu'"il y a des extrêmes qu'on ne peut pas laisser passer". Il s'en prend également à ceux qui chercheraient à "dissoudre le peuple" et à "gouverner malgré le peuple".

À neuf jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos vendredi 21 juin le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national. S'exprimant à l'occasion de la Fête de la musique à l'Élysée, il a de nouveau défendu sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer des élections anticipées les 30 juin et 7 juillet. "Dans une démocratie ce sont les citoyens qui choisissent", a-t-il justifié, assurant qu'il "ne faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain, il faut convaincre et il faut voter en responsabilité".

"Il y a plein de gens qui voudraient dissoudre le peuple"

"Il y a plein de gens qui voudraient dissoudre le peuple... Il y a plein de gens qui voudraient gouverner malgré le peuple... Non ! Moi j'ai confiance dans le peuple français, son intelligence, sa force.", a-t-il lancé. "Il y a des extrêmes qu’on ne peut pas laisser passer", a-t-il martelé à propos de la gauche comme de l'extrême droite. "Je vous le dis en responsabilité, on ne peut pas l’air de rien les laisser monter en se disant 'c’est très grave et ça va arriver'. C’est maintenant qu'il faut être responsable !"

"On ne veut pas d'un pays qui se met dos à dos ! On ne veut aucun communautarisme ! Aucun séparatisme ! Aucun discours de haine !", a-t-il également déclaré, alors que la campagne est marquée par l'émotion suscitée par le viol à caractère antisémite d'une enfant de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine). "Il n'y a aucun racisme qui justifie l'antisémitisme ! Et il n'y a aucun antisémitisme qui peut être justifié par quoi que ce soit !", a-t-il poursuivi.

Selon notre sondage exclusif Ifop-Fiducial pour LCI vendredi, le Rassemblement national (RN) domine nettement les intentions de vote (35%), devant le bloc de gauche Nouveau Front populaire, crédité de 29%, et l'actuelle majorité (21,5%). Le niveau de participation sera une clé du scrutin, car il détermine le nombre de triangulaires possibles au second tour dans les 577 circonscriptions.