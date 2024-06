Un collectif de sportifs et de sportives françaises ont publié une tribune dans L'Équipe, ce dimanche 16 juin, à deux semaines du premier tour des élections législatives. Ils y appellent à voter "contre l'extrême droite". "En votant, nous affirmons notre refus de l'intolérance et de l'injustice", est-il également affirmé.

Face au risque d'une possible victoire du Rassemblement national à l'Assemblée, un collectif de sportifs et de sportives françaises se mobilisent. À deux semaines du premier tour des élections législatives, plus de 200 personnalités du monde de sport ont appelé à voter "contre l'extrême droite", assurant que ce courant politique allait à l'encontre des valeurs inculquées dans le sport.

"N'oublions jamais les leçons du passé"

"En tant que sportives et sportifs professionnels, entraîneurs et décideurs, nous ne pouvons nous résigner à voir l'extrême droite prendre le pouvoir dans notre pays", peut-on lire dans cette tribune. Alors que le "respect est l'une des pierres angulaires du sport", "l'extrême droite piétine ce respect chaque jour". Alors que le sport "nous a montré que malgré nos différences ; couleurs de peau, religions, accents, cultures, orientations sexuelles, handicaps, genres, nous faisons partie de la même équipe", "l'extrême droite exploite ces différences et manipule nos peurs pour nous diviser."

"N'oublions jamais les leçons du passé : le nazisme et l'antisémitisme ont conduit à des atrocités inimaginables, y compris des génocides", insistent encore les signataires, parmi lesquels on retrouve la navigatrice française Isabelle Autissier, l'ancien tennisman et chanteur Yannick Noah ou encore la coureuse et championne olympique Marie-José Pérec.

"En votant, nous affirmons notre refus de l'intolérance et de l'injustice. En votant, nous faisons entendre notre désir de plus de solidarité et d'inclusion", est-il encore affirmé dans la tribune, les sportifs concluant leur texte en assurant avoir l'espoir pouvoir "bâtir une France où chaque individu, quelle que soit son origine, est traité avec dignité."

Cette tribune vient s'ajouter à plusieurs prises de position contre l'extrême droite et le Rassemblement national de la part de joueurs de l'équipe de France de football, alors que les deux tours des élections législatives, le 30 juin et 7 juillet, tombent en plein pendant l'Euro.