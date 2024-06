Au vu de "la gravité de la situation", la CGT a appelé explicitement à voter pour le Nouveau Front populaire lors des élections législatives. La patronne du syndicat Sophie Binet a mis en avant une décision "très forte" mais pas inédite.

Inédit. La CGT a explicitement appelé ce mardi à voter pour le Nouveau Front populaire lors des élections législatives, au vu de "la gravité de la situation" avec le risque de l'arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Le CCN, "Parlement" de la CGT, s'est prononcé "très largement" en faveur d'une déclaration titrée "Il est minuit moins une". Celle-ci stipule que la centrale "appelle les salariés, retraités et privés d’emploi à aller voter le plus nombreux et nombreuses possible les 30 juin et 7 juillet pour le programme du Nouveau Front populaire". Le deuxième syndicat français a coutume d'appeler à faire barrage contre l'extrême droite, mais sans donner de consigne de vote.

Tout en mettant en avant une décision "très forte", la numéro un de la CGT Sophie Binet a souligné sur BFMTV que "ce n'est pas inédit", rappelant que la centrale "se positionne régulièrement sur les échéances politiques". "On l'a déjà fait en 1936, en 1945, en 1974, en 1981. On l'a aussi fait en 2012 quand il y avait un deuxième tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande" car le premier était "passé en force" en 2010 lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, a-t-elle ajouté.

"La CGT doit prendre ses responsabilités"

Consultée par l'AFP, la déclaration du Comité confédéral note que "l’extrême droite est en situation d’accéder au pouvoir pour la première fois de l’histoire de notre République - à l’exception de la période du régime de Vichy". "Elle pourrait ainsi disposer des très larges pouvoirs que confère la constitution de la Vᵉ République et s’en servir pour remettre en cause tous les garde-fous démocratiques : les médias, la justice, les organisations syndicales et la société civile, et ainsi préparer son arrivée à l’Élysée en 2027", écrit le syndicat.

"Notre République et notre démocratie sont en danger", ajoute-t-il, dénonçant "l’imposture sociale" du RN. "Au vu de la gravité de la situation, le CCN considère que la CGT doit prendre ses responsabilités", indique la déclaration. Le Comité confédéral "considère que le programme du Nouveau Front populaire est celui qui répond le mieux aux attentes et aspirations des travailleuses et des travailleurs et qui ouvre le plus de possibilités de mobilisations gagnantes". La CGT y voit "un programme de rupture avec le néolibéralisme et le fascisme reprenant les 10 exigences de l’intersyndicale et de nombreuses revendications de la CGT".

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a salué une "décision historique". Elle "engage dans l'action des milliers de femmes et d'hommes dans le pays", a-t-il dit, et "nous sommes donc plus forts pour mettre en échec le RN et faire avancer les attentes exigeantes des travailleurs".