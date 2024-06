Si la gauche s'est alliée, les dissensions restent, notamment au sein de la France insoumise. Après que certains de ses collègues n'ont pas été réinvestis, François Ruffin a dénoncé le "sectarisme" du mouvement. Dans une interview, Jean-Luc Mélenchon a répondu en estimant que le député sortant de la Somme avait choisi "la rupture".

"Je ne mérite pas sa vindicte blessante." Dans une interview dans Le Figaro, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise, a répondu aux critiques émises par François Ruffin, alors que l'ancien député et la direction du mouvement sont accusés d'avoir purgé des figures historiques du parti comme Alexis Corbière, Raquel Garrido ou Danielle Simonnet. Refusant de parler de "purge", Jean-Luc Mélenchon a plutôt dénoncé les "ambitions" du député sortant de la Somme.

Où est la 'purge' qu'on m'attribue ? Jean-Luc Mélenchon

"François a choisi la rupture avec moi, et non l'inverse", a ainsi répondu Jean-Luc Mélenchon, assurant n'avoir "jamais dit de mal de lui, et je n'en dirai pas plus aujourd'hui qu'hier." Soulignant que François Ruffin, comme Clémentine Autain ont été réinvestis par LFI, Jean-Luc Mélenchon a souligné : "Ils ne l'ont pas refusé avant la clôture des inscriptions !"

À l'annonce de son investiture sur les réseaux sociaux, François Ruffin s'est effectivement ému du sort de ses collègues et n'a pas mâché ses mots vis-à-vis de la direction du mouvement. "Je n'ai demandé aucune investiture, aucune autorisation. Je ne suis pas passé sous les fourches caudines de votre bêtise, votre sectarisme. Vous préférez un homme qui frappe sa femme, auteur de violences conjugales, à des camarades qui ont l'impudence d'avoir un désaccord avec le grand chef. Notre démocratie mérite mieux que vous", a dénoncé l'ancien journaliste sur le réseau social X.

"Où est la 'purge' qu’on m'attribue ?", s'est étonné Jean-Luc Mélenchon dans Le Figaro, ajoutant : "Mais je ne mérite pas sa vindicte blessante. Pas sûr qu’elle serve ses ambitions."

Le fondateur de LFI a par ailleurs justifié d'avoir écarté ces candidatures, préférant proposer les circonscriptions "des députés qui ont mis la pagaille pendant deux ans, ont raconté la moindre discussion aux journalistes au point qu’on ne puisse plus se parler", à d'autres "amis" du mouvement.