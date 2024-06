Lors d'un déplacement à Avignon, Gabriel Attal a été interpellé par Raphaël Arnault, un candidat du Nouveau Front populaire, par ailleurs fiché S. Les deux hommes se sont lancés pique sur pique, dans un échange plus que tendu.

Les esprits se sont brièvement échauffés ce vendredi à Avignon, sur fond de campagne électorale. Alors que Gabriel Attal déambulait dans les rues de cette commune du Vaucluse, une altercation a opposé le Premier ministre et un candidat LFI en campagne sous l'étiquette du Nouveau Front populaire (NFP) : Raphaël Arnault. Ce dernier a fait parler de lui ces derniers jours, après les révélations sur le fait que le jeune homme était fiché S, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'une surveillance policière spécifique.

"Je combats tous ceux qui carburent à la division, à la haine", a lancé le Premier ministre au candidat NFP, qui tentait de l'interpeller sur son choix de vote entre la gauche et le RN. "Pourquoi vous ne l'avez pas désigné lorsqu'il y a eu des violences de l'extrême droite ?", lui a rétorqué Raphaël Arnault. "Vous ne valez pas mieux que l'extrême droite !", a renchéri Gabriel Attal.

"Commencez par être clair"

Dans cet échange où le ton est tout de suite monté, les deux hommes ne se sont pas lâchés. "Vous n'êtes pas capable de répondre quand je vous demande de qualifier le Hamas d'organisation terroriste", a apostrophé le chef du gouvernement. "Pourquoi n'êtes-vous pas capable de dire que le seul parti sur ce territoire en lien avec trois affaires terroristes, c'est le Rassemblement national ?", a rétorqué Raphaël Arnault.

"Je dénonce tous les extrêmes. (...) Commencez par être clair, et ensuite, on pourra discuter", a répondu Gabriel Attal. Un échange interrompu par une tierce personne, demandant au candidat NFP de s'éloigner. "J'espère qu'au second tour, vous appellerez systématiquement à battre l'extrême droite", a conclu Raphaël Arnault avant de partir.

"Je suis tombé sur un Premier ministre agressif à Avignon, Gabriel Attal me coupant la parole systématiquement alors que je tentais de discuter très calmement, notamment en le questionnant sur la non-lutte du gouvernement contre l’extrême droite", a commenté le candidat de gauche peu après sur son compte X.