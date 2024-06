On assiste à une surenchère de promesses liées au pouvoir d'achat pour les législatives. Ce genre de politique peut-il relancer la croissance ? Le spécialiste économie de TF1 François Lenglet livre sa mise au point sur le plateau du 20H.

Le principal moteur de l’activité, disent les partisans de la relance, ce sont les achats des ménages, qui pèsent pour 55% de notre économie. Pour que croissance et emploi s’améliorent, il faudrait donc que les Français achètent davantage de voitures, de meubles et de loisirs. Et pour cela, il faut leur donner plus d’argent, en augmentant les salaires et les allocations.

La France a pratiqué cette politique avec succès pendant les Trente glorieuses. Mais aussi avec beaucoup de déconvenues ensuite. La relance de 1981 s’est ainsi soldée par un échec. Exactement comme si on avait jeté une cagette dans la cheminée : des flammes, mais pas de chaleur.

Le problème, plus encore aujourd’hui qu’hier, c’est que l’État n’a pas d’argent. S’il augmente les impôts, il fera fuir les riches et assommera les classes moyennes. S’il s’endette encore davantage, il prend le risque d’une crise de financement. Plus grave encore, nos usines ne sont pas assez nombreuses pour fournir les Français. Il nous faudrait donc importer encore plus de l’étranger. Un comble : faire tourner les usines étrangères, tout en creusant la dette française... Mesdames et messieurs les candidats, les Chinois vous disent merci.