VIDÉO - Michel Édouard-Leclerc sur une liste pour les élections européennes ? "Je n'exclus rien"

Michel Édouard-Leclerc était l'invité du 6/9 sur LCI ce jeudi matin. Le président du comité stratégique des centres Leclerc ne ferme pas la porte à engagement en politique. Il pourrait être candidat sur une liste aux prochaines élections européennes.

Michel Édouard-Leclerc va-t-il s’engager en politique ? "J’y pense tout le temps", a déclaré ce jeudi matin sur LCI le médiatique patron de E.Leclerc, invité du 6/9. "Je suis tellement triste parfois de voir le niveau de débat à l’Assemblée nationale", déplore-t-il à notre micro. De là à se lancer lors les élections européennes en juin prochain ?

"Je n’exclus rien", a-t-il indiqué à ce sujet. "Je veux être utile socialement. Si je peux aider des plus jeunes que moi à grandir ça me plairait bien", explique-t-il. "Je suis régionaliste, je suis Breton, je suis entrepreneur privé, je fédère des entrepreneurs qui marchent bien", a poursuivi Michel Édouard-Leclerc. "Il faut avoir des projets. Il ne faut pas aller aux élections européennes uniquement en étant revanchard de la politique intérieure française".

Interrogé par Jean-Baptiste Boursier afin de connaître sur quelle liste il pourrait s’engager, Michel Édouard-Leclerc a laissé planer le doute. "Je suis d’une formation social-démocrate. Il faut du marché, je crois à la régulation et au primat du projet social et du projet politique", a-t-il indiqué. Les regards sont donc tournés par la liste du PS et de Place publique conduite par Raphaël Glucksmann. "Je regarde tout le monde", réagit-il en plaisantant.

Des passes d'armes avec la majorité

Michel-Édouard Leclerc critique régulièrement la majorité présidentielle sur des sujets contre l'inflation ou la grogne des agriculteurs par exemple. Le président du comité stratégique du leader de la distribution E.Leclerc avait ainsi fustigé l'idée d'un débat qu'Emmanuel Macron organisé au Salon de l'agriculture le 24 février dernier, dénonçant sur le réseau social X un "'coup de com' pas vraiment au niveau de la situation".

Il s’en est également pris au ministre de l'Agriculture Marc Fesneau le 10 février. "C'est incroyable quand même, le ministre de l'Agriculture passe son temps à nous diviser !", avait-il déclaré durant l'émission C l'hebdo sur France 5 en réponse à une question sur ses relations avec les agriculteurs. Marc Fesneau et Michel-Édouard Leclerc se livraient alors depuis plusieurs semaines un bras de fer par médias interposés.