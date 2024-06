Avec l'annonce de la dissolution, les Français et les Françaises sont appelés à revenir aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochains. Mais malgré ces élections législatives "surprises", les électeurs et électrices comptent prendre part au vote. En une semaine, plus de 400.000 procurations ont été établies par le ministère de l'Intérieur, selon les chiffres de ses services.

Malgré le début des vacances, les Français comptent voter. Alors que l'annonce d'élections législatives anticipées, le 30 juin et le 7 juillet prochain, a pris tout le monde par surprise, les électeurs et les électrices semblent s'organiser pour s'assurer que leur bulletin soit bien pris en compte malgré tout. Pour preuve, le nombre de demandes de procuration, enregistrées depuis le 10 juin, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale.

6,5 fois plus de procurations par rapport à 2022

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, au 16 juin, soit deux semaines avant le premier tour des élections, 409.226 procurations ont été validées. "Par rapport aux élections législatives de 2022, entre J-20 et J-14 avant le 1ᵉʳ tour, on comptabilise 6,5 fois plus de procurations", précise les services du ministère. Précision importante, la date du scrutin de 2022 était connue à l'avance, contrairement à ces élections législatives anticipées.

La semaine dernière déjà, le ministère de l'Intérieur constatait déjà un fort engouement autour de ces élections et des demandes de procuration puisque sur les deux jours qui ont suivi l'annonce de la dissolution, 63.143 demandes avaient été validées, contre 26.533 lors des élections législatives de 2022, à la même période. Ces chiffres peuvent également s'expliquer par le calendrier fixé pour ce scrutin. Les deux tours tombent au début de la période estivale, alors que les Français et les Françaises commencent à partir en vacances.