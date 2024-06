Emmanuel Macron a vilipendé mardi soir la volonté "ubuesque" du Nouveau Front populaire de permettre de "changer de sexe en mairie". Les associations LGBT+ ont vivement critiqué l'opinion du chef de l'État. Surtout que celui-ci s'était montré plutôt clément en 2022 sur ce sujet.

"Des choses complètement ubuesques". C'est par ces termes qu'Emmanuel Macron a qualifié, mardi soir, certaines mesures du programme du Nouveau Front Populaire (NFP). Et le chef de l'État de citer en exemple l'une d'entre elles : la possibilité de changer de sexe sur simple déclaration en mairie. "Atterrées" et "choquées", des associations LGBT+ ont fustigé la sortie du président. Surtout que celui-ci, en 2022, avait ouvert la voie à ce genre d'allègement administratif.

C'est en marge d'une visite sur l'île de Sein (Finistère) à l'occasion du 84eme anniversaire de l'appel du 18-Juin qu'Emmanuel Macron, interrogés par des habitants, a déroulé son argumentaire. "J'ai confiance dans l'intelligence des Français. Ils voient bien quelles sont les offres : le RN et ses associés proposent des choses qui font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an ! Nationaliser les autoroutes, revenir sur la réforme des retraites, c'est dès cette année 15 milliards". Et le président de poursuivre : "De l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est quatre fois pire en termes de coûts. Il n'y a plus de laïcité, ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a fait. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme, par exemple, aller changer de sexe en mairie. "

"Instrumentaliser les minorités dans la course au pouvoir"

Aussitôt relayés sur les réseaux sociaux, ces propos ont fait bondir les associations. "Nous sommes atterrés", a déclaré le président de l'Inter-LGBT James Leperlier. "C'est d'autant plus inquiétant vu le contexte actuel de transphobie : c'est ajouter de l'huile sur un feu qui est déjà ardent." "C'est le signe qu'ils n'hésiteront pas à revenir sur nos droits, ne serait-ce que dans le débat, pour racoler des voix", a-t-il ajouté, dénonçant "un glissement dangereux". "Emmanuel Macron convoque la transphobie pour attaquer les programmes de ses opposant.e.s politiques", a réagi de son côté SOS Homophobie sur son compte X. "La stratégie est donc claire : instrumentaliser les minorités dans la course au pouvoir."

Emmanuel Macron fustige-t-il une mesure réellement proposée par le NFP ? Oui : dans son programme pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, l'alliance des partis de gauche propose d'"autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil". En revanche, le chef de l'État prend le contre-pied de ce qu'il envisageait en 2022, lors de sa campagne présidentielle.

À l'époque, le candidat-président avait répondu aux questions du magazine Têtu. "Les personnes qui s'engagent dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix et leur vie ne doit pas être rendue plus complexe par des procédures administratives si elles sont inutiles", avait-il détaillé, souhaitant ainsi faciliter les parcours de transition.

Sous le feu des critiques, l'Élysée a tenté de désamorcer la polémique ce mercredi matin. "Le président a un bilan de progrès sur les questions sociétales comme peu de ses prédécesseurs", a plaidé son entourage. Selon ce dernier, Emmanuel Macron "considère pour autant que le changement de sexe, libre, en mairie n'est pas un projet de société qu'il défend au regard de la complexité de toutes les questions que cela soulève chez les personnes concernées qu'il faut accompagner quand elles décident d'entrer dans une telle démarche".

La loi, elle, est en évolution constante sur le sujet depuis une trentaine d'années. La modification de l'acte d'état civil d'une personne transgenre est en effet autorisée en France depuis 1992. À l'époque, cette modification était conditionnée à la preuve "irréversible et médicale d'une transformation physique". En 2016, une loi a fait évoluer cette procédure en ne demandant plus aux requérants une preuve médicale mais "une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui" dans lequel ils se présentent et dans lequel ils sont connus.

Sept associations ont déposé un recours en mars devant le Conseil d'état contre deux circulaires prises sur le sujet, estimant que ces textes constituent une "atteinte au droit au respect de la vie privée et une discrimination en raison de l'apparence physique".