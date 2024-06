À quelques jours du premier tour, les sondages montrent qu'aucune des forces politiques du pays ne parviendraient à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce blocage parlementaire conduirait à une situation inédite, qui obligerait à d'intenses négociations pour trouver une coalition alternative. En attendant, le gouvernement actuel pourrait être maintenu.

La dissolution a conduit à une situation inédite, qui pourrait bien se poursuivre dans le temps. Depuis le soir du 9 juin et l'annonce d'élections législatives anticipées, seules les affaires courantes sont traitées par l'actuel gouvernement, dont la plupart des membres sont eux-mêmes en campagne. "Un gouvernement de transition" qui pourrait bien rester en poste au-delà du prochain scrutin, au vu des résultats annoncés dans les sondages.

Le gouvernement actuel pourrait rester en place, mais il expédie simplement les affaires courantes Mathilde Philip-Gay

Le baromètre Ifop-Fiducial, réalisé ce jeudi 25 juin pour LCI et TF1info, montre effectivement qu'aucune des trois forces qui composent actuellement le paysage politique, ne parviendrait à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, au soir du second tour, le 7 juillet. Face à une situation inédite de blocage parlementaire, avec un hémicycle divisé, le président de la République se retrouverait dans l'incapacité de former un gouvernement qui fasse consensus.

"Faute de majorité stable, il y aura surement ce qu'on appelle un gouvernement de transition", explique auprès de TF1info Mathilde Philip-Gay, professeure de droit public à l'université Lyon 3. "Cela veut dire que le gouvernement actuel reste en place, mais il expédie simplement les affaires courantes. Il fait tout ce qui a été décidé avant la dissolution, mais il ne décide rien de nouveau."

C'est notamment ce qu'il s'est passé en Belgique, lorsque le pays a traversé de longues périodes de crise politique, en 2007-2008, puis en 2010-2011. De même, au Liban, où en 2019, face à l'important mouvement de mobilisation, le Premier ministre de l'époque a démissionné. En attendant la formation d'un gouvernement de coalition, réuni seulement en 2021, les ministres restés en place ont été chargés d'expédier les affaires courantes.

Un statu quo pour les JO

En France, si la situation provoquée par ces élections législatives est inédite, des gouvernements de transition ont déjà été nommés. "On pourrait dire qu'il y a eu des gouvernements de transition, par exemple au décès de Georges Pompidou, ou lorsque Charles de Gaulle a démissionné [en 1958, ndlr]. Ces gouvernements expédiaient alors les affaires courantes, en attendant la présidentielle", cite notamment Mathilde Philip-Gay.

"Actuellement, c'est un peu un gouvernement de transition, depuis la dissolution. Mais la situation sera encore plus claire [le 7 juillet, ndlr], parce qu'il y aura eu des élections. S'il n'y a pas de majorité, on sera vraiment en transition", ajoute l'experte, qui souligne que ce gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes pourrait rester en place "autant de temps qu'il faudra pour nommer un Premier ministre et un gouvernement" ou que la situation au Parlement évolue. Cela pourrait être le cas si le président de la République décide de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Il est néanmoins obligé d'attendre un an pour cela.

Par conséquent, c'est un potentiel statu quo qui s'annonce, avec le maintien de l'équipe en place. Ce scénario serait d'autant plus favorisé avec l'approche, quasi immédiatement après le second tour, des Jeux olympiques. Au sein des ministères, l'hypothèse se prépare en tout cas, comme pouvait le raconter, ce mardi 24 juin, le média Politico. Encore faut-il que les ministres acceptent de rester en poste.

Jeux olympiques ou non, Gérald Darmanin a par exemple d'ores et déjà fait savoir qu'il quitterait la place Beauvau en cas de défaite de la majorité.