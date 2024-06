Ce vendredi, le Rassemblement national plaide pour un "gouvernement d'union nationale" pour "sortir la France de l'ornière". De son côté, la gauche a dévoilé vendredi son programme commun sous la bannière du "Nouveau Front populaire". On fait un point sur les différents programmes.

Quoi de nouveau ce vendredi dans cette campagne pour les élections législatives anticipées, riches en coups de théâtre et autres rebondissements ? Des programmes qui commencent enfin à se dessiner, tout d'abord avec le Rassemblement national. Marine Le Pen évoque déjà la formation d'un futur gouvernement. Selon elle, le RN "a la possibilité de faire un gouvernement d'union nationale" pour "sortir la France de l'ornière". C'est aussi l'occasion de présenter le programme du parti, avec comme priorité le pouvoir d'achat.

Le RN décline ses mesures "d'urgence"

La première mesure sera "une grande commission d'audit des comptes de la Nation" qui selon elle "révélera des dépenses cachées", qui seront "sources d'économies". Autre mesure d'"urgence" : "faire baisser la TVA sur l'énergie" et "arrêter le tonneau des Danaïdes que représente aujourd'hui l'immigration". Le Rassemblement national promet notamment une baisse sur le carburant et l'énergie. Concernant les retraites, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourraient partir dès 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Des mesures jugées irréalistes par la majorité sortante. Près de Nantes (Loire-Atlantique), Gabriel Attal était en plein tractage sur un marché. En première ligne, le Premier ministre défend son bilan.

Attal dénonce des "accords de boutique"

Près de Nantes (Loire-Atlantique), Gabriel Attal était en plein tractage sur un marché. Face à l'orchestration du duel des gauches et des droites, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé "des accords de boutique". Parfois coupé par des militants de gauche qui scandaient "Assez des 49.3", il a dit préférer se concentrer sur le pouvoir d'achat ou la sécurité, sujets sur lesquels il entend "aller beaucoup plus fort" durant la campagne.

Le chef du gouvernement a par ailleurs conclu, ainsi que d'autres candidats macronistes dans les Hauts-de-Seine, un pacte de non-agression avec des candidats LR pour ne pas se présenter les uns contre les autres dans ce département de l'ouest de Paris, selon des sources concordantes au sein des partis concernés.

La gauche s'unit derrière son programme

En première ligne, le Premier ministre défend son bilan, au moment où à gauche, Socialistes, Communistes, Écologistes et Insoumis ont, eux aussi, présenté leur programme. Abrogation de la réforme des retraites, Smic à 1600 euros, lutte contre l'antisémitisme... La gauche a dévoilé vendredi son programme commun sous la bannière du "Nouveau Front populaire", érigé par Jordan Bardella comme son "principal adversaire" aux législatives anticipées, loin des fractures des Républicains.

Le texte cosigné prévoit l'abrogation de la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage et la loi immigration, l'indexation des salaires sur l'inflation, l'établissement d'un impôt sur la fortune "renforcé avec un volet climatique" et la généralisation de "la taxation des superprofits au niveau européen". L'augmentation du Smic à 1600 euros net (1398,69 euros actuellement) a également été actée.

Sujet hautement sensible à gauche, la nouvelle coalition condamne "les massacres terroristes du Hamas" commis le 7 octobre en Israël et reconnaît une "explosion inquiétante sans précédent" des "actes racistes, antisémites et islamophobes". D'autres sujets de désaccord persistant sont laissés de côté, tels le nucléaire et l'OTAN. D'ici à dimanche, date limite du dépôt des candidatures, les partis finalisent leurs castings.