À 12 jours du premier tour des législatives, la majorité des électeurs rencontrés par TF1 sur le terrain se disent perdus. Les affiches de cette campagne ne vont pas les aider à y voir clair. Slogans, logos, étiquettes… C'est le grand flou, à l'image des dernières alliances et tractations.

Faire son choix n’a jamais autant relevé du casse-tête. Deux jours après la clôture du dépôt des candidatures aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, la confusion s’invite en effet jusque sur les affiches de campagne. En témoigne le reportage du JT de TF1 à Givors (Rhône), à voir en tête de cet article, dans une circonscription où deux candidats arborent le logo du parti Les Républicains. L’un sous une étiquette "LR-RN", l’autre sous une étiquette "LR"… "Je ne comprends pas trop", témoigne une habitante à notre micro.

En cause ici : un parti de droite déchiré après la décision de son chef, Éric Ciotti, de s’allier au Rassemblement national, contre l’avis de nombreux élus ayant tenté d'acter son éviction. En vain. Ailleurs, par exemple dans les Hauts-de-Seine, le candidat LR Thomas Lam s’affiche, lui, sous une étiquette "Arc républicain", où figurent les sigles de son parti, de l’UDI et… de la coalition présidentielle, avec laquelle un accord local a été passé.

La gauche n’échappe pas à cette cacophonie. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido et Alexis Corbière, Insoumis historiques mais écartés par LFI, n’hésitent pas à mettre en avant, sur leurs affiches de campagne respectives, la mention "Nouveau Front populaire", comme leurs adversaires, officiellement investis, eux, par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. En conséquence de quoi, lundi soir, en marge du grand meeting organisé à Montreuil, où tous ces candidats étaient présents, les militants distribuant des tracts NFP que nous avons sollicités ne savaient pas répondre à la question : "Pour qui voter ?"

Du côté de la majorité présidentielle, mêmes pistes brouillées : il y a ceux dont les affiches portent une bannière "Ensemble", d’autres une "Renaissance", ceux qui ont choisi d’y mettre une photo d’Emmanuel Macron, ceux qui lui ont préféré Gabriel Attal, ou ceux (les plus nombreux) qui ont évincé les deux figures, de peur qu’elles ne fassent fuir les électeurs… "Le désordre sur les affiches, c’est le reflet du désordre politique, analyse, au micro de TF1, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique. Si on considère qu’Emmanuel Macron est un repoussoir et que sa photo n’est plus utilisée par les candidats en campagne, c’est une sorte d’arrêt de mort politique pour lui."

Ce désordre ne fait, du reste, peut-être que commencer. Car si les confusions perdurent sur les documents électoraux officiels, à savoir les bulletins de vote, les professions de foi et les affiches qui arriveront très prochainement dans vos boîtes aux lettres et sur les panneaux électoraux, "seul le Conseil constitutionnel serait compétent pour examiner s’il y a eu une manœuvre frauduleuse dans un contentieux postélectoral, explique Romain Rambaud, professeur de droit public et spécialiste en droit électoral, cité par Le Figaro. S’il y a eu tromperie des électeurs sur les investitures et que le résultat des élections a été influencé, cela pourrait entraîner des annulations d’élections".