C'est LE sujet de préoccupation numéro 1 des Français, et l'un des thèmes majeurs de la campagne des législatives. Quelles sont les propositions des trois principaux blocs politiques en matière de pouvoir d'achat, et combien coûtent-elles ? TF1 fait le point avec son spécialiste économie François Lenglet.

C'est une réalité : le logement, la voiture ou encore les courses coûtent de plus en plus cher. Ces trois postes de dépenses font donc tout naturellement partie de la préoccupation numéro 1 des Français. Et par voie de conséquence, le pouvoir d'achat est l'un des thèmes majeurs de la campagne des législatives, au cœur, ce mardi soir, du premier grand débat télévisé organisé sur TF1 entre le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, et le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard. Voici ce que proposent leurs trois formations en la matière.

Le RN veut baisser la TVA de 20 à 5,5%

Au Rassemblement national, le mesure phare est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants et sur l'énergie. Concrètement, sur un plein de 50 litres d'essence, la baisse de la TVA permettrait d'économiser 11,50 euros. Cette mesure coûterait à l'État 12 milliards par an, selon le parti. Alors, comment la financer ? Le RN veut réduire la contribution de la France au budget de l'Europe.

François Lenglet, spécialiste économie à TF1/LCI, estime dans la vidéo à retrouver en tête de cet article que "cette demande de rabais n'est pas injustifiée". "D'autres pays européens l'ont obtenue. Le problème, c'est que ça va prendre du temps parce qu'il faut l'unanimité de tous les chefs d'État et de gouvernement européens. En attendant, il va évidemment falloir creuser le déficit pour financer", précise-t-il.

Un Smic à 1 600 euros pour le Nouveau Front populaire

À gauche, l'une des mesures centrales, c'est le blocage des prix pour les produits de première nécessité dans l'alimentation, les carburants et l'énergie. Le Nouveau Front populaire veut également augmenter le Smic pour le faire passer à 1600 euros net par mois. Coût de ces deux mesures pour l'État selon ses calculs : 1,6 milliard d'euros par an. D'après l'analyse de François Lenglet, "le risque d'une hausse forte et brutale des salaires, c'est que les entreprises ne parviennent pas à le financer parce que sinon, elles vendraient leurs produits trop chers et elles vendraient moins. Du coup, elles peuvent se tourner vers des machines plutôt que d'embaucher des salariés".

La prime Macron à nouveau défiscalisée

Le camp présidentiel, lui, promet une baisse de votre facture d'électricité de 15%, soit en moyenne 200 euros de moins sur votre facture annuelle. Quant à la prime Macron, elle pourrait être à nouveau défiscalisée. Son plafond passerait de 6 000 à 10 000 euros par an. Coût pour l'État ? Aucun, assure le parti Renaissance.

Pour autant, il y a risque, tempère François Lenglet. "Cela peut dissuader les employeurs d'accorder des augmentations de salaire parce qu'ils se tourneraient vers un dispositif avantageux, mais ponctuel, alors qu'une hausse de salaire, c'est durable", affirme-t-il.