Les prix de l'énergie et des carburants sont au cœur de la campagne pour les élections législatives. Que disent les programmes ? Une équipe du 13H a décortiqué les propositions des uns et des autres.

Baisser les prix à la pompe ? C'est une promesse de campagne qui touche directement au pouvoir d'achat. Le Nouveau Front populaire propose ainsi de bloquer les tarifs des carburants. Dans quelle mesure ? 1,60 euro, 1,80 euro ou 2 euros ? Pour l'instant, aucune précision n'est apportée dans son programme. "Bloquer à deux euros, ça serait trop cher, estime un automobiliste rencontré par une équipe de TF1 dans le reportage ci-dessus. À 1,60 euro, là, ce serait raisonnable."

Le Rassemblement national promet quant à lui de baisser la TVA, d'un taux de 20% aujourd'hui. Aujourd'hui, cette taxe représente 28 centimes sur un litre de gazole. Avec la proposition du RN et une TVA de 5,5%, son prix baisserait de 20 centimes, soit environ 10 euros d'économie pour un plein. "On ne peut être que d'accord à partir du moment où les prix baissent, assure un autre conducteur. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est celui du financement."

En effet, une telle mesure priverait l'État de 16 à 17 milliards d'euros de recettes. "Pour les trouver, cela va, dans un premier temps, mécaniquement représenter du déficit car l'État n'a pas cet argent, pointe François Lenglet, éditorialiste économique pour TF1/LCI. Dans un deuxième temps, le RN envisage d'augmenter les impôts sur les grandes entreprises."

Sur l'électricité, des promesses de factures en baisse

En ce qui concerne l'électricité, le Rassemblement national fait une proposition similaire. Pour un foyer ayant une facture annuelle moyenne de 1057 euros, une baisse de la TVA à 5,5% sur le kilowattheure permettrait de faire 112 euros d'économies par an en moyenne. Un client, Xavier, a fait ses calculs : pour lui, cela représenterait 15 euros d'économies par mois. Pas de quoi le convaincre. "Cela fait une demi-baguette par jour ! Ce n'est pas ce qui va faire augmenter le pouvoir d'achat", estime-t-il. Selon le RN, redonner du pouvoir d'achat aux Français permettrait de stimuler l'économie.

Pour sa part, le camp présidentiel s'engage à baisser les prix de l'électricité de 10 à 15% dès le 1ᵉʳ février 2025 grâce à une production plus élevée. "On produit plus d'électricité parce qu'on a relancé le nucléaire, argumente Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Il n'y a pas une seule mention du nucléaire dans le programme de la gauche. On produit aussi plus d'électricité parce qu'on relance les énergies renouvelables. [Or] le RN est climatosceptique."

Ces nombreuses promesses sur le pouvoir d'achat des Français risquent toutefois de se confronter à la très mauvaise santé des comptes publics. Le déficit public s'est ainsi encore creusé l'an dernier, atteignant en 2023 154 milliards d'euros.