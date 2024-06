De nombreuses communes, prises de court par l'annonce des législatives anticipées, se demandent encore comment elles vont s'organiser. Les salles de fêtes ou les préaux d'école, utilisés pour accueillir les bureaux de vote, sont souvent réservés pour d'autres événements. Reportage du JT de TF1 en Haute-Vienne.

L’arrivée de l’été rime habituellement avec festivités. Mais en ce mois de juin 2024, les annulations pleuvent depuis l’annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l’Assemblée nationale et de la tenue consécutive d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. Parce que, dans de nombreuses communes, les petites en particulier, les lieux réservés de longue date pour des célébrations et ceux dévolus aux scrutins sont souvent les mêmes. Ce qui, en l'occurrence, réduit à néant plusieurs mois de préparation.

"Quand j’ai entendu les dates à la télé, je me suis dit que c’était foutu… On n’aura pas la salle des fêtes, il va falloir laisser l’accès au bureau de vote. Pour nous, c’est la catastrophe", témoigne auprès de TF1, dans le reportage du JT à voir en tête de cet article, Gérard Doudet, président du club de judo de Saint-Jouvent et Chamborêt (Haute-Vienne), contraint d’arracher une à une, la mort dans l'âme, les affiches de la grande fête locale des associations, censée se tenir le 7 juillet dans la salle polyvalente municipale. Impossible ici de l’organiser ailleurs : la commune ne dispose pas d’un autre espace équivalent.

"La priorité va à la République et la démocratie, c’est une obligation. Il y a 1.333 électeurs. Il faut donc une salle suffisamment grande pour permettre des files d’attente et que tout se déroule dans des conditions confortables", justifie Jany-Claude Solis, maire (SE) de Saint-Jouvent. Alors que, de son côté, Patricia Vignals, présidente de l’association Gym Tonic, déplore la perte des "revenus complémentaires" liés à la venue annuelle d’un gros millier de personnes pour cet événement : "Les cotisations seules ne suffisent pas à équilibrer notre budget." Une question de survie, donc.

Non loin de là, à Saint-Priest-sous-Aixe (Haute-Vienne), la municipalité et les habitants ne veulent pas, à 17 jours de l’échéance, se résoudre à annuler la fête de l’école, prévue le jour du premier tour, là encore au même endroit que le bureau de vote. "Tout est réservé depuis des mois. La nourriture, les animations… Même les enfants sont déjà prêts à faire la fête. C’est leur moment", fait valoir Mélanie Poitevin, parent d’élèves et présidente de l’Amicale scolaire.

En conséquence de quoi, la mairie a fait parvenir au préfet une demande de dérogation, dans l’espoir de déplacer le scrutin de l'autre côté du parking, dans la salle du Conseil municipal, et ainsi éviter de faire des mécontents. Voire joindre l’utile à l’agréable ? "Pour moi, ce serait contre-productif d’annuler les fêtes organisées par les associations. Parce que l’objectif, c’est que le nombre de votants soit le plus important possible", argue Philippe Barry, l’édile de cette commune, qui attend une réponse de la préfecture d’ici dimanche soir, soit pile deux semaines avant les élections.

Ailleurs, à Pont-l’Abbé (Finistère), le cas, relayé par Le Télégramme, est plus épineux encore : le second tour tombe pile le même jour que le Festival des Brodeuses, événement drainant quelque 15.000 festivaliers dans les salles où la commune accueille 4.000 votants lors des scrutins… "On ne peut pas dire aux gens d’aller voter et en même temps mettre des routes barrées dans des centres de villages, à côté de mairies ou de bureaux de vote, ce n’est pas compatible, souffle pour sa part, dans les colonnes de La Voix du Nord, l’un des organisateurs du rallye des centurions, programmé le 30 juin, puis annulé, à Avesnes-sur-Helpe (Nord). Reporter dans un délai si court, c’était trop difficile. On comprend, bien sûr, mais ce n’est pas facile pour les bénévoles. Un rallye, c’est le travail de toute une année, c’est énormément d’investissements."

Enfin, il y a les mariages, pour lesquels des particuliers ont déjà engagé des frais conséquents, pour des salles, mais aussi pour un DJ, un traiteur ou un photographe, dont les plannings ne permettent souvent pas un report, même de quelques jours. À Liévin (Pas-de-Calais), Justine et Maxence avaient, par exemple, dépensé près de 7.000 euros avant d’apprendre que le lieu réservé serait finalement indisponible pour cause de premier tour. "C’était écrit dans notre contrat que la salle pouvait être réquisitionnée en cas d’élections. Et pour l’instant, le maire n’a pas de solution... On ne va pas se marier un jour et faire la fête un autre. Soit on annule, soit on décale", se lamente la future mariée dans un autre article de La Voix du Nord.

Confronté au même cas de figure, mais à Loison-sous-Lens pour la veille du second tour, Maxime, lui, a entrepris d’appeler "50 ou 60 communes" du secteur, en rayant les noms au fur et à mesure, jusqu’à trouver miraculeusement un point de chute à Phalempin. "On est passé à deux doigts de la perte sèche de 9.000 euros, indique-t-il au quotidien régional. La salle de Loison était beaucoup moins chère, et là on doit quand même sortir 1.500 euros en plus. Mais le mariage est sauvé."