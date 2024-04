"Ce qui me choque en Europe, c'est que les dividendes soient moins taxés que le travail", dénonce Glucksmann

Invité de "Bonjour ! La Matinale TF1", Raphaël Glucksmann s'est insurgé contre le revenu de Carlos Tavares pour l'année 2023. Plus largement, la tête de liste du Parti Socialiste pour les élections européennes souhaite davantage taxer les gros revenus et patrimoines.

Une annonce qui ne passe pas. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a récemment dévoilé sa rémunération pour 2023, qui va s'élever à 36,5 millions d'euros. Au grand dépit de Raphaël Glucksmann, invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mercredi. "Je sais que monsieur Tavares a eu des bons résultats et que c'est probablement un bon patron mais les chiffres sont profondément indécents", s'insurge-t-il. "Il n'y a pas que son revenu, il y a les records de dividendes versés par le CAC 40. Et, dans le même temps, partout en Europe, l'explosion de la misère", ajoute-t-il. "Ce qui me choque aujourd'hui en Europe, c'est que les dividendes soient moins taxés que le travail. Les multimillionnaires et les milliardaires paient moins d'impôts, par rapport à leur revenu et leur patrimoine, que les classes moyennes et supérieures", se désole l'élu.

Encadrer les différences salariales et taxer les hauts revenus

Pour tenter de remédier à cette situation, l'eurodéputé préconise de légiférer. "Parfois la loi vise aussi à contenir les exubérances et des plus riches", glisse-t-il. "Le président de la République avait déjà été choqué l'année dernière. Quand on est président de la République et que l'on est choqué, on propose des changements. Nous, à l'échelle européenne, nous proposons que les plus hauts patrimoines, les plus hauts revenus, soient taxés", affirme Raphaël Glucksmann. "Il y a des propositions pour encadrer les différences salariales au sein d'une entreprise. [...] Si monsieur Tavares augmente, il doit augmenter ses employés de la même manière", met-il en avant. Par ailleurs, "nous avons une initiative très simple : une taxation sur les plus hauts patrimoines qui payent aujourd'hui 0,5% d'imposition réelle", termine-t-il.

Raphaël Glucksmann est la tête de liste PS-Place publique pour les élections européennes prévues le dimanche 9 mai.