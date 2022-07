VIDÉO - De Saint-Pierre-et-Miquelon à New York, les Français de l'étranger ont voté

Le coup d’envoi a été très précisément donné à Saint-Pierre-et-Miquelon à midi (heure de la métropole). Puis une heure plus tard, en Guyane. Suivront les Antilles, où les bureaux de vote ouvrent à 14h, la Polynésie, à 20h, puis Wallis et Futuna et la Nouvelle Calédonie, où on sera déjà dimanche.

Enfin, on commencera à voter à la Réunion, dimanche à 6h, et à Mayotte, à 7h. Dans tout ce laps de temps, les 1,3 million de Français vivant à l’étranger et en Outre -Mer, de par le monde, se rendront eux aussi aux urnes à partir de ce samedi.