Le Rassemblement national souhaite empêcher les personnes ayant une double nationalité d'occuper des emplois dits stratégiques. Une équipe de TF1 a rencontré plusieurs binationaux qui occupent des postes que l'on peut considérer comme sensibles.

Mardi soir, pendant le débat sur TF1, Jordan Bardella a confirmé un point de son programme. En cas de victoire de son parti aux élections législatives, le président du Rassemblement national entend empêcher les personnes possédant une double nationalité d'occuper des emplois dits stratégiques.

Quelque 3,5 millions de personnes ont une double nationalité en France, d'après le dernier recensement qui date de 2008. Dans la vidéo à voir en tête de cet article, une équipe de TF1 rencontre des Français binationaux qui occupent des postes jugés comme sensibles dans les domaines de la sécurité ou de la défense.

Hashmat Niazi, franco-afghan, est technicien dans une centrale nucléaire. En cas de victoire du Rassemblement national aux élections législatives, il craint de perdre son emploi. "Je suis triste et en colère. En fait, c’est comme si on n’avait pas confiance en moi. On me rejette parce que je suis né en dehors de la France", déplore-t-il. Vouloir exclure les binationaux de certains postes jugés sensibles est absurde selon lui. D’autant que son profil est vérifié tous les ans par la gendarmerie, comme c’est le cas pour chaque employé dans le nucléaire. Hashmat Niazi a fui seul l'Afghanistan à l'âge de 12 ans. Depuis son arrivée, il dit avoir tout fait pour s'intégrer.

À commencer par apprendre la langue de son pays d'accueil : "J’ai beaucoup travaillé pour devenir Français. Quand je suis arrivé en France, pour apprendre le français, je lisais le dictionnaire le soir quand je n’avais rien à faire. C’est un travail énorme".

Je ne pourrais pas faire mon travail comme je le fais aujourd’hui sans être originaire, un peu mais pas complètement, de cette partie du monde. Karim Amellal, ambassadeur pour la Méditerranée

Karim Amellal, lui, est franco-algérien. Né en France d'une mère française et d'un père algérien, il sert son pays natal en tant qu'ambassadeur pour la Méditerranée. Il considère sa double nationalité comme un atout et déplore un procès en déloyauté. "En 2024, c’est extrêmement pénible et douloureux", dit-il lorsqu'on l'interroge sur l'éventualité d'une telle mesure.

"Je ne pourrais pas faire mon travail comme je le fais aujourd’hui sans être originaire, un peu mais pas complètement, de cette partie du monde, fait-il valoir. La connaissance de ces pays, de cette zone géographique, de cette langue, c’est dans l’intérêt de la France, il faut bien comprendre cela."

Pour beaucoup de spécialistes, le fait d'établir la double nationalité comme un critère est inconstitutionnel. Dans notre droit, une personne qui a une double nationalité est un citoyen français comme les autres.