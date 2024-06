Pour tenter de mobiliser les jeunes en vue des législatives, les partis politiques s'appuient sur les réseaux sociaux pour mener leur campagne. Beaucoup de jeunes s'informent via ces plateformes, qui peuvent être une source d'influence parmi d'autres.

60% des 18-24 ans n'ont pas voté aux élections européennes, leur bulletin est donc un enjeu majeur pour les candidats des législatives. "Je ne lis pas les programmes, je ne regarde pas la télé, je vais vraiment surtout sur les réseaux, et surtout TikTok", affirme Clara, 19 ans, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Comme elle, ses amis s'informent principalement via les réseaux sociaux et voient passer de nombreux contenus en rapport avec les futures élections. "Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella sont les deux qui arrivent le plus souvent sur mes réseaux sociaux", explique l'une de ses amies.

Et pour cause, La France insoumise et le Rassemblement national ont été les premiers à investir les réseaux sociaux et à s'affranchir des médias traditionnels pour communiquer directement auprès des jeunes. Ces partis connaissent tous les codes des réseaux sociaux. Pour Arnaud Mercier, professeur en communication à l'université Panthéon Assas, il s'agit surtout de séduction. "En prétendant montrer son vrai visage, montrer les coulisses d'une situation où on est, ils essaient de créer ce sentiment de complicité, de transparence, c'est à ça que servent les réseaux sociaux", explique-t-il.

Des extraits sans contexte

Lucile 18 ans, s'apprête à voter pour la première fois le 30 juin et son fil Instagram est inondé de politique. "C'est des extraits de débats politiques mais il n'y a pas de contexte, pas d'explications et c'est ça que je trouve dommage", déplore la jeune femme, qui estime que l'influence de son entourage est plus importante que celle des réseaux sociaux.

Pour Arnaud Mercier, si liker n'est pas voter, se créer sur les réseaux sociaux "un environnement qui renforce nos convictions" peut avoir une influence sur le vote final. "Vous voyez que tel candidat a le vent en poupe, qu'il a des millions de followers, il est populaire, ça a l'air bien, je suis pas le seul à qui ça plait, bon bah je vais voter pour lui", résume le professeur en communication.

Après l'arrivée en tête du Rassemblement national aux européennes, c'est aussi sur les réseaux sociaux que s'organise la contre-offensive de la gauche, que ce soit pour argumenter sur le fond ou pour se moquer. "L'objectif c'est d'inonder les réseaux sociaux avec des contenus dédiés à la gauche pour faire barrage à l'extrême droite", analyse Myriam Roche, journaliste et fondatrice du site Les gens d'Internet. Tous ces contenus sur les réseaux sociaux auront-ils des effets ? Rendez-vous le 30 juin, le soir du premier tour, pour le savoir.