VIDÉO - Européennes : "La gauche n'est pas à la hauteur" estime Léon Deffontaines, tête de liste PCF, sur TF1

Léon Deffontaines, tête de liste du PCF pour les élections européennes, a appelé la gauche à faire de la "question sociale" une priorité de campagne. Selon lui, les partis de gauche perdent des électeurs parce qu'ils ne se positionnent plus sur ce sujet. Il a par ailleurs fustigé la stratégie électorale du RN, affirmant que le parti d'extrême droite est un "faussaire de la question sociale".

"La gauche, je pense qu'elle a oublié et méprisé cette partie de la population." Invité de la matinale de TF1, ce vendredi 3 mai, Léon Deffontaines, tête de liste du PCF et de la Gauche unie aux élections européennes, est revenu sur la lettre ouverte qu'il a adressée à Colombe, électrice du Rassemblement national. Lors d'un meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen à Perpignan, mercredi 1er mai, la sexagénaire avait confié ses difficultés financières pour finir ses mois et trouver du travail.

"On est dans un monde de fou. Je suis au RSA. On a du mal à vivre. On vote tous RN ici. On est tous en colère", avait-elle lâché au micro de Paul Larrouturou, la voix étouffée par l'émotion, estimant que seul le RN répondait à ses préoccupations. Un désarroi auquel la tête de liste communiste avait par la suite tenté de répondre dans une lettre ouverte, affirmant vouloir "tendre la main" aux électeurs du RN.

"On se trompe de campagne"

"Aujourd'hui, quand je vois le début de cette campagne électorale où la gauche a complètement oublié les questions sociales, je pense que c'est dramatique", a affirmé Léon Deffontaines au micro de TF1, ce vendredi, appelant par conséquent l'ensemble des têtes de listes "à refaire de la question sociale notre priorité." Le candidat, qui recueille pour le moment 3% des intentions de vote, derrière les listes du Parti socialiste (13,5%), des Insoumis (7,5%) et des Écologistes (7%), selon le sondage quotidien de notre partenaire Ifop-Fiducial, a estimé que les autres forces de gauche ne répondent pas aux principales préoccupations des Français.

"On se trompe de campagne lorsqu'on fait campagne sur tout autre sujet que ce qui est la préoccupation première des Français", a affirmé Léon Deffontaines. "La campagne européenne n'est pas la campagne pour la Palestine, pour l'Ukraine ou que sais-je. C'est une campagne avant tout du quotidien, du pouvoir d'achat des Français. Les factures d'électricité, c'est l'Europe", a donné en exemple le représentant communiste.

Si le RN s'est qualifié aux seconds tours des élections présidentielles de 2017 et 2022, au contraire des partis de gauche, c'est "parce que la gauche n'est pas à la hauteur". Selon lui, "le RN est un faussaire de la question sociale, mais il parle constamment de la question sociale."

"Si la gauche ne met pas ces sujets en avant dans ses meetings et ses débats télévisés, alors oui, il ne faut pas s'étonner que le Rassemblement national prospère", a encore martelé Léon Deffontaines. Le parti d'extrême droite est pour l'instant plébiscité dans cette campagne européenne, recueillant 31% des intentions de vote, selon notre sondage quotidien.