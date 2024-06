Eric Zemmour a annoncé mercredi 12 juin l'exclusion de Reconquête! de sa tête de liste aux élections européennes, Marion Maréchal, dénonçant une "trahison" de l'eurodéputée. Invitée de "Bonjour !" sur TF1, celle qui vient d'appeler à voter pour les candidats soutenus par le Rassemblement national aux législatives anticipées se dit "triste" et dénonce "une injustice".

"Je le vois comme une injustice", réagit Marion Maréchal, invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1". Mercredi 12 juin au soir, Eric Zemmour a annoncé qu'il excluait de son parti la tête de liste Reconquête! aux européennes, dénonçant la "trahison" de l'eurodéputée qui venait d'appeler à voter pour les candidats soutenus par le Rassemblement national aux législatives anticipées. "Cette exclusion s'impose à moi. Je suis triste. Je suis exclue sur un désaccord politique avec Eric Zemmour. (...) Notre responsabilité, ce n'est pas d'envoyer des candidatures de division, pour ne pas affaiblir le bloc national et affaiblir la potentielle victoire de ce bloc", avance-t-elle.

"Depuis lundi, j'ai passé 48 heures à essayer de trouver un accord. Je n'ai pas réussi. Le RN ne souhaite pas travailler avec Eric Zemmour, ils n'ont pas confiance en lui et son attitude. Durant les élections, il avait fait le choix d'attaquer le RN, ce qui n'était pas mon cas", a poursuivi l'eurodéputée. "Si nous divisons les votes, nous prenons le risque de renforcer la coalition d'Emmanuel Macron", poursuit sur TF1 Marion Maréchal. "Notre responsabilité, ce n'est pas de penser aux intérêts de nos petits partis mais à la possibilité inédite que le camp national puisse remporter cette victoire".

Va-t-elle retourner dans le camp familial, comme l'a prédit Eric Zemmour ? "Ce sont des mots blessants", estime l'eurodéputée. "Je n'ai en aucun cas rallié le Rassemblement national. J'ai apporté mon soutien à une coalition. Je n'ai pas négocié quoi que ce soit pour obtenir un poste de ministre le temps venu." Marion Maréchal explique avoir rejoint Eric Zemmour en 2022 pour une promesse : "En plus de défendre ces idées que nous avons en commun, c'est défendre cette idée de coalition des droites que nous appelons de nos vœux depuis des années", affirme-t-elle.

L'eurodéputée exprime son incompréhension. "Je pense qu'Eric Zemmour est un homme sincère dans ses convictions et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'entend pas. Il ne peut pas soutenir des candidatures de division face à une coalition des droites", ajoute-t-elle. Après la déclaration de Marion Maréchal mercredi, Eric Zemmour avait dénoncé un "record du monde de la trahison" : "Ils sont quatre députés européens qui trahissent tous nos militants 48 heures après" leur élection, a-t-il réagi, faisant référence à Guillaume Peltier et Nicolas Bay, vice-présidents de Reconquête, et Laurence Trochu.