Nous entrons dans la dernière ligne droite de la campagne des législatives avec un électeur sur cinq toujours indécis. Emmanuel Macron a répondu à Marine Le Pen qui évoquait sa future démission. Certains candidats ont tenté quelques échappées ces derniers jours.

C’est bien connu, la politique est souvent une affaire de famille. Et comme dans toutes les familles, il a toujours un membre un peu plus gênant que les autres, un président jugé radioactif en interne avec lequel Gabriel Attal compte mettre de la distance. Sa stratégie désormais c'est "lui, c'est lui et moi, c'est moi". Il n’est plus question de rester parfaitement dans la roue d’Emmanuel Macron.

Dans la dernière ligne droite, c'est l’heure des échappées solitaires, surtout pour Édouard Philippe qui est déjà en piste pour la suite, lui qui estime que "c'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle". Autour d'Emmanuel Macron, il n’y a bien que François Bayrou pour jouer la carte de la loyauté car "la division est une faute grave", selon lui. Le Nouveau Front populaire a voulu mettre en scène des divisions oubliées le lundi 17 juin, en assurant avoir retrouvé l'envie, "l'envie d'avoir envie". Du Johnny Hallyday dans le texte et des airs de teams building pour le premier meeting commun.

Rencontre avec le Medef

Le message n’est visiblement pas parvenu aux oreilles des quelques absents du meeting. Samedi encore, Jean-Luc Mélenchon a maintenu sa volonté de gouverner le pays au point de s’attirer les foudres de Raphaël Glucksmann, avant que François Hollande, en visite dans un club de rugby, n’entre à son tour dans la mêlée. "S'il veut rendre service au Nouveau Front populaire, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise", selon l'ancien président. À Montpellier dimanche après-midi, l'intéressé a réglé ses comptes en plein air en faisant huer la foule contre les propos de François Hollande.

Au Rassemblement national, pas de meeting pour Jordan Bardella mais un rendez-vous avec des chefs d'entreprise. Grand oral en terrain pas vraiment conquis puisque le matin même le patron du Medef qualifiait son programme de "dangereux pour l'économie". Il a cherché à donner des gages quitte à suspendre une partie de son programme. Sa candidature pour Matignon est désormais soumise à la condition d'avoir la majorité absolue, même si les sondages ne prévoient pas cette option pour le moment. Le prochain débat sur TF1 mardi soir sera décisif pour espérer faire bouger les lignes.