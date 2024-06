À quelques jours des législatives, le RN propose d'empêcher des binationaux d'occuper certains postes jugés stratégiques. Pour Olivier Mas, ancien agent de la DGSE, la mesure est "complètement absurde". Invité de LCI ce mercredi 26 juin, il assure que le système actuel protège déjà contre toute ingérence étrangère.

Normalement, Olivier Mas "n'aime pas faire de prise de position politique". Mais, à quelques jours du premier tour des élections législatives, l'ancien agent de la DGSE a pris la parole, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour s'insurger contre l'une des propositions du Rassemblement national : empêcher des binationaux d'occuper certains postes jugés stratégiques.

Invité de LCI ce mercredi 26 juin, l'ex-espion dénonce "une mesure complètement absurde et contre-efficace" qui empêcherait les services de renseignement de s'enrichir "de gens qui sont concernés par leur métier et qui apportent leurs connaissances, leur culture".

Si on veut s'enfermer dans un bocal à poissons, on ne va pas faire du bon renseignement Olivier Mas

Et, d'après Olivier Mas, "le système est déjà prévu pour contrôler les éventuelles menaces à recruter des binationaux". "Le système est bien comme il est, il fonctionne complètement donc il ne faut surtout pas le changer", martèle l'ancien espion. "On vit dans un monde moderne interconnecté, donc si on veut s'enfermer dans un bocal à poissons avec des personnes qui se ressemblent toutes, on ne va pas faire du bon renseignement. Il faut s'ouvrir au monde, aux cultures avec une nécessité de sécurité accrue", souligne-t-il encore.

La DGSE travaillera-t-elle différemment si l'extrême droite accède au pouvoir ? Non, assure Olivier Mas, qui explique que "le renseignement cherche à retranscrire la réalité et à renseigner le responsable politique, quel qu'il soit". "Au sein des services, il y a aura peut-être certaines difficultés mais le service est destiné à éclairer le pouvoir politique en place", assure-t-il.

D'après la proposition du parti d'extrême droite, la liste "des emplois extrêmement sensibles" interdits aux binationaux sera définie "par décret". Sur LCI ce mercredi, Sébastien Chenu, député sortant du RN, a précisé que les "fonctions de direction" seraient concernées, soit une "cinquantaine de postes" en France.