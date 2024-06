Tout le monde le sent, la bataille des deux prochaines semaines s’annonce âpre et difficile. Parmi les 577 circonscriptions, certaines seront plus disputées que d’autres. C’est aussi un scrutin qui marque une vraie recomposition du paysage politique.

Lire plus

Source : JT 20h WE

Accueil - Élections législatives 2024 - Législatives : des batailles inédites en vue Législatives : des batailles inédites en vue