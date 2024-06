La majorité présidentielle compte sur l'indécision de près d'un électeur sur trois pour faire un meilleur score qu'annoncé aux européennes dimanche prochain. Mais peut-elle vraiment miser là-dessus pour l'emporter face au Rassemblement national donné largement gagnant ?

"Évidemment", Renaissance peut encore arriver en tête des élections européennes dimanche prochain, clame le Premier ministre Gabriel Attal. "Il nous faut mobiliser. Les sept jours qui viennent seront décisifs parce que la plupart de nos concitoyens n'ont pas encore fait leur choix", disait ce dernier aux côtés de sa tête de liste Valérie Hayer en meeting il y a quelques jours. "Ce qui se joue les sept derniers jours est aussi important, voire plus, que ce qui se joue dans les 70 premiers", assure un proche du président de la République cité par Politico ce lundi.

Ce qui donne encore de l'espoir au chef de l'État ? L'analyse des sondages. D'abord celui publié dimanche par BFMTV et La Tribune dimanche, indiquant qu'un électeur sur trois pourrait encore changer d'avis d'ici l'élection, notamment à gauche. 67% des sondés seulement sont sûrs d'eux selon cette étude, un taux qui descend à 51% chez les électeurs écologistes, 58% chez les Républicains, 62% chez les socialistes. Les taux les plus élevés sont chez les électeurs du Rassemblement national (85%), de Renaissance (79%) et de La France insoumise (73%).

Grapiller des voix à gauche

Or, seul Renaissance peut espérer grapiller encore quelques voix dans le camp de la Nupes ou au sein de la droite républicaine. D'ailleurs, ces derniers jours, la majorité met l'accent sur ses résultats en matière d'écologie ou assure être dans le camp des défenseurs du climat. Pour décrédibiliser Raphaël Glucksmann, le camp présidentiel l'accuse de proximité avec LFI.

Le sondage quotidien réalisé pour l'Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI de ce lundi 3 juin confirme également qu'une part non négligeable des électeurs est encore incertaine. 74% d'entre eux se disent sûrs de leur choix de vote, et 26% avouent pouvoir encore changer d'avis. Là encore, les moins sûrs d'eux sont les électeurs écologistes (50%), les Républicains (66%) et les socialistes (68%). Les plus certains de ce qu'ils glisseront dans l'urne sont là aussi ceux qui ont l'intention de voter pour Renaissance (82%) et le Rassemblement national (83%).

Imiter les Écologistes en 2009 et 2019 ?

"C'est bien la preuve que rien n'est joué, que la cristallisation du vote sera très tardive. Donc il ne faut pas céder à l'esprit de défaite", voulait encore croire un conseiller du président de la République cité par Le Parisien ce lundi matin. La majorité présidentielle espère encore créer la surprise, comme l'avaient fait les Écologistes en 2009 et 2019. Le 7 juin 2009, José Bové avait recueilli 16,28% des voix, alors qu'à quelques jours du scrutin les instituts de sondage le créditaient de 11 ou 12%. En 2019, Yannick Jadot obtenait 13,48% des voix, quand il était crédité entre 7,5 et 9% d'intentions de vote dans les sondages les jours précédents.

Toutefois, vendredi dernier, à un peu plus d'une semaine du scrutin, l'Ifop-Fiducial constatait que pour cette édition 2024 la sûreté du choix se maintient à un taux élevé à une semaine du vote, "bien supérieur à celui de 2019 au même moment (70%)". Peu importe, les deux têtes de l'exécutif veulent tout essayer pour faire mentir les sondages. Cette semaine, ils devraient mettre le paquet pour soutenir leur candidate, quitte à empiéter sur son temps de parole.