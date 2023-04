0,04% de CO2 dans l'atmosphère ? Gare à ce chiffre instrumentalisé par des thèses climatosceptiques

Un autre élément central à prendre en compte est l'épaisseur de l'atmosphère, qui se compte en kilomètres, voire en dizaines de kilomètres. "Quand vous regardez une eau trouble dans une rivière, vous ne voyez pas le fond", note Jean-Louis Dufresne. "Pourtant, si vous prenez cette même eau dans votre main, elle vous semblera transparente. Ce qui compte, ce n’est pas juste la concentration, mais l’épaisseur à travers laquelle on regarde." Minimiser l'impact du CO2 en raison de sa concentration réduite se révèle donc trompeur, ce gaz étant "le principal gaz à effet de serre". Il contribue à retenir une partie de la chaleur reçue par le solaire dans l’atmosphère et agit "comme une couverture en plus que vous ajouteriez sur votre lit".

Dans le même temps, le chercheur du CNRS souligne que le message relayé en ligne est complètement faux lorsqu'il laisse entendre que l'activité humaine ne serait responsable que de 5% de l'augmentation de la concentration de CO2. "Elle a augmenté de près de 50% depuis 100 ans !", assure-t-il, "Et cela reste en progression." Jean-Louis Dufresne rappelle également que si l'impact du CO2 sur le climat est désormais très bien documenté et fait l'objet de travaux depuis les années 1960, on sait qu'il est en partie absorbé dans l'environnement. "Aujourd’hui, la moitié du CO2 émis est captée par les océans et forêts", des processus qui évitent l'aggravation de l'effet de serre sur notre planète.